Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư đối với Iran

Ngày 6/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran chấp nhận thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, nếu không sẽ đối mặt với các cuộc oanh kích "dữ dội hơn" từ phía Mỹ.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nêu rõ: “Giả sử Iran đồng ý với những gì đã được thống nhất, dù đó có thể là một giả định lớn, thì chiến dịch Epic Fury sẽ kết thúc.”

Tổng thống Mỹ đồng thời cảnh báo nếu Tehran không chấp nhận thỏa thuận, Washington sẽ nối lại các đợt không kích “với mức độ và cường độ cao hơn nhiều so với trước đây."

Trả lời phỏng vấn tờ New York Post cùng ngày, ông Trump cho rằng vẫn còn “quá sớm” để bắt đầu lên kế hoạch cho các cuộc đàm phán ngừng bắn trực tiếp với Iran, trong bối cảnh xuất hiện các thông tin cho rằng hai bên đang tiến gần tới một thỏa thuận về mở cửa eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột.

Khi được hỏi liệu các phóng viên có nên tới Islamabad (Pakistan) để đưa tin về các cuộc đàm phán tiềm năng, ông Trump trả lời: “Tôi không nghĩ vậy,” đồng thời nói rằng ông đang họp bàn với “các tướng lĩnh” của mình.

Thông tin trên được đưa ra sau khi trang tin Axios dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết nước này và Iran đang tiến sát tới việc thống nhất một “bản ghi nhớ dài 1 trang nhằm chấm dứt chiến sự và tạo khuôn khổ cho các cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết hơn trong tương lai."

Tổng thống Trump ngày 4/5 cũng thông báo tạm dừng chiến dịch quân sự “Dự án Tự do” (Project Freedom) của Mỹ nhằm hỗ trợ tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz, với lý do có cơ hội đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột. Đáng chú ý quyết định được đưa ra một ngày sau khi chiến dịch được triển khai.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei thông báo Tehran vẫn đang xem xét đề xuất của Mỹ và sẽ chuyển phản hồi tới Pakistan sau khi hoàn tất quá trình đánh giá.

Theo hãng tin ISNA, Iran đang tổng hợp quan điểm về đề xuất trước khi chia sẻ với phía Pakistan, quốc gia đang đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán.

Cùng ngày 6/5, lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố nước này sẽ đảm bảo hoạt động hàng hải ổn định qua eo biển Hormuz nếu không còn các mối đe dọa nhằm vào Tehran.

IRGC cũng cảm ơn các chủ tàu và thuyền trưởng tại Vịnh Persian và Vịnh Oman đã tuân thủ các quy định vận tải do Iran thiết lập tại eo biển Hormuz./.

