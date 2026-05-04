Thủ lĩnh Hezbollah phản đối đối thoại trực tiếp với Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 4/5, thủ lĩnh phong trào Hezbollah tại Liban, ông Naim Qassem tiếp tục bác bỏ khả năng tiến hành đàm phán trực tiếp giữa Israel và Liban, cho rằng bước đi này sẽ là một “nhượng bộ chính trị” mang lại lợi ích cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump trước các kỳ bầu cử.

Trong tuyên bố, ông Qassem cho biết Hezbollah ủng hộ các kênh ngoại giao gián tiếp, nhưng phản đối đối thoại trực tiếp với Israel.

Theo ông, đàm phán trực tiếp “không mang lại kết quả thực chất” mà chỉ phục vụ lợi ích chính trị cho lãnh đạo Israel và Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh Washington chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Lãnh đạo Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn một cách có hệ thống.

Ông cho rằng tình hình hiện nay không thể coi là một lệnh ngừng bắn thực sự, mà là “sự tiếp diễn của hành động gây hấn từ Israel-Mỹ.”

Theo ông Qassem, Liban đang là bên bị tấn công, do đó bất kỳ tiến trình ngoại giao nào cũng phải bắt đầu bằng việc chấm dứt các hành động quân sự. Ông nhấn mạnh giải pháp không thể là “đầu hàng” và bác bỏ mọi nỗ lực áp đặt các dàn xếp chính trị hoặc quân sự đối với Liban dưới sức ép.

Trong khi đó, căng thẳng thực địa tiếp tục leo thang. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 4/5 cho biết đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại nhiều khu vực ở miền Nam Liban, với lý do lực lượng này liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Thông báo được đưa ra ngay sau khi quân đội Israel phát cảnh báo khẩn, kêu gọi người dân tại một số khu vực ở miền Nam Liban sơ tán ngay lập tức do các hoạt động quân sự nhằm vào mục tiêu Hezbollah.

IDF cũng cho biết trong những ngày gần đây, lực lượng này đã tiêu diệt 10 tay súng Hezbollah sau khi phát hiện họ hoạt động gần vị trí binh sỹ Israel.

Trong một diễn biến khác, đơn vị tinh nhuệ đa chiều của IDF - còn được biết đến với tên gọi Đơn vị 888 hoặc “Ghost” - đã phá hủy một bệ phóng tên lửa sẵn sàng khai hỏa, đồng thời triệt phá thêm các kho vũ khí và cơ sở quân sự liên quan.

Cùng ngày, Không quân Israel tiếp tục không kích các mục tiêu của Hezbollah sau khi một tên lửa chống tăng được phóng về phía lực lượng Israel. Không có thương vong được ghi nhận và IDF cho biết đã nhanh chóng xác định và tấn công vị trí phóng.

Về phía Liban, các nguồn tin chính thống cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 11 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel tại khu vực miền Nam Liban ngày 3/5.

Trong khi đó, Hezbollah cho biết trong một tuyên bố rằng lực lượng này đã phóng rocket nhằm vào các phương tiện quân sự và binh sỹ Israel gần đồi al-Sala'a, tại thị trấn Qantara.

Lực lượng này cũng tiến hành một đợt tấn công bằng rocket khác nhằm vào một nhóm phương tiện và binh sỹ Israel tập trung gần một trường học ở làng Houla.

Diễn biến mới cho thấy nguy cơ xung đột leo thang giữa hai bên vẫn hiện hữu, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao chưa đạt được đột phá đáng kể./.

