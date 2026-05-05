UAE cáo buộc Iran tấn công bằng tên lửa vào cơ sở dầu mỏ Fujairah

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 4/5 cáo buộc Iran tiến hành nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV), gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở năng lượng quan trọng.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết, Iran đã phóng tổng cộng 4 tên lửa hành trình nhằm vào lãnh thổ nước này. Hệ thống phòng không đã đánh chặn thành công 3 quả, trong khi quả còn lại rơi xuống biển.

Trước đó không lâu, UAE cũng ghi nhận một đợt tấn công khác bằng UAV và tên lửa chỉ trong vòng một giờ, khiến còi báo động vang lên trên phạm vi toàn quốc.

Giới chức UAE nhấn mạnh, các vụ nổ được người dân nghe thấy thực chất là do hoạt động đánh chặn của hệ thống phòng không. Tuy nhiên, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại Khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah - cảng lớn duy nhất của UAE nằm bên ngoài Vịnh Persian, có thể tiếp cận mà không cần đi qua eo biển Hormuz, khu vực hiện đang bị Iran phong tỏa.

UAE lên án các “cuộc tấn công mới từ Iran” là hành vi leo thang và vi phạm nghiêm trọng, đồng thời khẳng định bảo lưu quyền đáp trả.

Truyền thông khu vực cho biết, 3 công dân Ấn Độ đã bị thương sau cuộc tấn công bằng UAV do Iran thực hiện nhằm vào khu vực Fujairah.

Ngoài ra, Iran cũng bị cáo buộc đã điều khiển 2 UAV nhằm vào một tàu thương mại của UAE trên biển.

Diễn biến căng thẳng này đã tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent tăng hơn 5%, lên mức 113,78 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ cũng tăng hơn 3%, đạt 105,11 USD/thùng. Nguyên nhân chủ yếu là lo ngại về an ninh tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch của thế giới.

Theo truyền thông nhà nước Israel, nước này đã nâng mức cảnh báo an ninh trên toàn quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Động thái này được đưa ra sau các vụ tấn công của Iran nhằm vào các mục tiêu năng lượng và hàng hải, làm dấy lên lo ngại về khả năng mở rộng xung đột sang các vùng khác trong khu vực.

Ở chiều ngược lại, truyền thông nhà nước Iran dẫn một nguồn tin quân sự cấp cao khẳng định Tehran “không có kế hoạch tấn công UAE,” cho thấy sự mâu thuẫn rõ rệt trong thông tin giữa các bên liên quan.

Cùng ngày, Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các diễn biến leo thang. Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh tổ chức này lên án mọi cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, bất kể xảy ra ở đâu.

Liên hợp quốc cũng kêu gọi các bên thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện, hướng tới một giải pháp hòa bình bền vững phù hợp với luật pháp quốc tế./.

