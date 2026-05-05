Mỹ đánh chìm tàu Iran, căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang

Các tàu Iran bị phá hủy khi đang tiếp cận và đe dọa những tàu thương mại được Mỹ bảo vệ tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng chiến lược của thế giới.

Thanh Bình
Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Mỹ ngày 4/5 thông báo đã đánh chìm 6 tàu nhỏ của Iran sau khi các phương tiện này bị cáo buộc nhằm mục tiêu vào các tàu dân sự trên biển, trong một diễn biến mới thử thách thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại khu vực.

Theo thông báo từ Washington, các tàu Iran bị phá hủy khi đang tiếp cận và đe dọa những tàu thương mại được Mỹ bảo vệ tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng chiến lược của thế giới.

Cùng thời điểm, quân đội Mỹ cũng cáo buộc Iran đã triển khai tên lửa, thiết bay không người lái và tàu nhỏ để tấn công các mục tiêu trên biển trong khu vực.

Những diễn biến này cho thấy tình hình an ninh tại Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ leo thang xung đột./.

(TTXVN/Vietnam+)
CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

