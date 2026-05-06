Lưu lượng tàu chở hàng qua eo biển Hormuz thấp nhất kể từ khi cuộc chiến bùng phát

Theo dữ liệu từ công ty phân tích hàng hải Kpler, lưu lượng tàu chở hàng qua eo biển Hormuz trong tuần này đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Tình trạng này diễn ra bất chấp nỗ lực của Mỹ trong việc mở lại tuyến đường hàng hải chiến lược này.

Kpler, đơn vị chuyên theo dõi các tàu chở hàng hóa, cho biết công ty này chỉ ghi nhận duy nhất một lượt tàu đi qua eo biển vào ngày 4/5 và hoàn toàn không có lượt nào vào ngày 5/5.

Đây là con số thấp nhất kể từ khi cuộc chiến bùng phát sau các đợt tấn công của Mỹ và Israel vào Iran từ ngày 28/2.

Trong điều kiện bình thường, cơ quan tin tức hàng hải Lloyd's List cho biết có khoảng 120 lượt tàu qua lại mỗi ngày tại khu vực này.

Trước khi chiến sự nổ ra, eo biển Hormuz đảm nhận vận chuyển khoảng 20% lượng nhiên liệu xuất khẩu và nhiều loại hàng hóa thiết yếu khác trên toàn cầu. Tuy nhiên, việc Iran siết chặt quyền kiểm soát kết hợp với lệnh phong tỏa các cảng biển Iran từ phía Mỹ đã làm tê liệt lưu lượng vận tải tại đây.

Ngày 4/5, lượt tàu duy nhất đi qua eo biển là tàu chở khí đốt Nooh Gas, vận chuyển hơn 11.000 tấn khí dầu mỏ hóa lỏng của Iran.

Trước đó, các đơn vị liên quan đã chuyển lô hàng này từ tàu Tania Star sang tàu Nooh Gas ngoài khơi Dubai vào ngày 1/5.

Hiện vẫn chưa rõ điểm đến cuối cùng của lô hàng này sau khi được bốc xếp tại cảng Bandar Mahshahr của Iran./.

