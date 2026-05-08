Google đối mặt vụ kiện 3 tỷ bảng Anh về quảng cáo trực tuyến

Vân Anh
Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Google vừa bị đệ đơn kiện tại Vương quốc Anh với cáo buộc lạm dụng vị thế thống trị trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến. Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi các vụ kiện chống độc quyền nhắm vào gã khổng lồ công nghệ trên toàn cầu.

Vụ kiện do công ty luật KP Law đại diện cho các nhà quảng cáo Anh khởi xướng, yêu cầu bồi thường lên tới 3 tỷ bảng Anh (khoảng 4 tỷ USD).

Theo cáo buộc, Google đã ưu tiên các dịch vụ quảng cáo của riêng mình, điển hình là quảng cáo biểu ngữ banner trên các trang web, đồng thời loại bỏ các đối thủ cạnh tranh.

KP Law nhận định những hành vi này khiến các nhà quảng cáo “phải chi trả nhiều hơn cho các dịch vụ quảng cáo kém hiệu quả hơn.”

Vụ kiện được tiến hành theo hình thức tập thể. Tất cả các nhà quảng cáo tại Anh từng sử dụng dịch vụ của Google từ ngày 1/10/2015 sẽ tự động được đưa vào danh sách nguyên đơn, trừ khi họ chủ động rút tên.Google hiện chưa đưa ra bình luận.

Trước đó, hoạt động quảng cáo của hãng đã nhiều lần bị điều tra và vấp phải kiện tụng tại Anh, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ. Năm ngoái, một vụ kiện riêng cũng cáo buộc Google thu phí quảng cáo quá cao.

Một vụ kiện khác trị giá 13,6 tỷ bảng, đại diện cho các nhà xuất bản nội dung trực tuyến, đã được tòa án Anh chấp thuận để đưa ra xét xử từ năm 2024.

Trên bình diện quốc tế, Mỹ đang nỗ lực chia tách mảng quảng cáo số của Google để hạn chế quyền lực của hãng, còn EU đã phạt Google 2,95 tỷ euro vào năm 2025 vì ưu tiên dịch vụ của chính mình.

Google cho biết sẽ kháng cáo, nhưng các vụ kiện liên tiếp cho thấy hãng đang bị giám sát ngày càng chặt chẽ trong thị trường quảng cáo toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)
