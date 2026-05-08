Giá dầu thô hạ nhiệt trước khả năng mở cửa lại eo biển Hormuz

Giá dầu thô thế giới chốt phiên 7/5 giảm sau một ngày giao dịch đầy biến động, khi những thông tin về việc Saudi Arabia và Kuwait gỡ bỏ các hạn chế không phận cho phép Mỹ sớm nối lại chiến dịch hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

Bên cạnh đó, thị trường cũng được xoa dịu bởi những tiến triển ngoại giao hướng tới một thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran.

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,21 USD (tương đương 1,2%) và chốt phiên ở mức 100,06 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 27 xu (0,28%) xuống mức 94,81 USD/thùng.

Trước đó trong cùng phiên, cả hai loại dầu tiêu chuẩn này từng có thời điểm sụt giảm tới 5 USD/thùng nhờ tâm lý lạc quan về đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, giá dầu đã bật tăng nhẹ trở lại sau giờ giao dịch chính thức do hãng tin Fars của Iran báo cáo về các vụ nổ gần thành phố Bandar Abbas.

Về các nỗ lực ngoại giao, giới chức cho biết phía Mỹ và phía Iran đang tiến gần tới một bản ghi nhớ ngắn hạn nhằm ngừng bắn, song vẫn để ngỏ những vấn đề gây tranh cãi nhất.

Giới quan sát nhận định hai bên đang tập trung vào một bản ghi nhớ ngắn hạn hơn là một thỏa thuận hòa bình toàn diện.

Các chuyên gia phân tích cho hay nếu thỏa thuận này được xác nhận, giá dầu Brent có thể nhanh chóng hạ nhiệt về vùng 80-90 USD/thùng. Ngược lại, nếu đàm phán đổ vỡ, giá "vàng đen" sẽ lập tức vọt lên trên 120 USD/thùng.

Các nhà phân tích cũng lưu ý rằng dù một thỏa thuận tạm thời có thể giúp giảm "chi phí bù đắp rủi ro" trên thị trường tài chính, nhưng sẽ mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng để thị trường dầu mỏ vật lý thực sự bình thường hóa.

Về phía nguồn cung, giới chức năng lượng Mỹ cho biết Iran dường như đã phải cắt giảm sản lượng khoảng 400.000 thùng/ngày và có thể phải giảm thêm do các kho chứa đã đầy. Trong khi đó, rủi ro hàng hải vẫn hiện hữu khi một tàu chở các sản phẩm dầu mới đây đã bị tấn công gần khu vực eo biển Hormuz./.

