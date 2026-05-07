Bộ Công Thương ban hành quy tắc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CEPA

Nhằm triển khai Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện giữa Việt Nam và Chính phủ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (CEPA), Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 24/2026/TT-BCT ngày 5/5/2026 quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định này.

Thông tư được ban hành trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 23/3/2026 của Chính phủ về việc ấn định thời điểm có hiệu lực của Hiệp định CEPA, cùng với Nghị định số 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.

Theo quy định, Thông tư số 24/2026/TT-BCT gồm 4 chương, 36 điều và 4 phụ lục kèm theo. Trong đó, các phụ lục bao gồm: Quy tắc cụ thể mặt hàng; mẫu C/O UAE-VN; mẫu khai báo của nhà xuất khẩu đủ điều kiện; và mẫu khai báo của nhà xuất khẩu bất kỳ.

Thông tư quy định cụ thể phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc xác định xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CEPA Việt Nam-UAE. Các quy định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), thương nhân cùng các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Đáng chú ý, Thông tư quy định hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu đáp ứng một trong các tiêu chí như: có xuất xứ thuần túy; trải qua công đoạn gia công, chế biến đầy đủ; hoặc được sản xuất hoàn toàn từ nguyên liệu có xuất xứ. Đối với hàng hóa không thuần túy, quy tắc xuất xứ được xác định theo các tiêu chí như chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp độ nhóm (CTH) hoặc hàm lượng giá trị gia tăng (QVC) không thấp hơn 35% giá xuất xưởng.

Thông tư cũng quy định cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CEPA. Theo đó, hàng hóa có xuất xứ từ UAE nhập khẩu vào Việt Nam hoặc ngược lại sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan nếu có một trong các chứng từ như: C/O mẫu UAE-VN; chứng từ tự chứng nhận xuất xứ của nhà xuất khẩu đủ điều kiện; hoặc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ đối với lô hàng có trị giá không vượt quá 500 USD.

Theo Bộ Công Thương, quy trình chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa, cũng như thủ tục hành chính liên quan đến cấp C/O mẫu UAE-VN sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành về xuất xứ hàng hóa.

Thông tư số 24/2026/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/5/2026. Đồng thời, cơ quan hải quan sẽ chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Thông tư để xem xét hưởng ưu đãi thuế quan đối với các lô hàng đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu từ ngày 3/2/2026./.

