Đảm bảo hoàn tất mặt bằng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong quý 2

Để dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 được khởi công thuận lợi, đảm bảo tiến độ như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang gấp rút rà soát các nội dung, xử lý nhanh chóng những phần việc được Trung ương giao, đảm bảo trong quý 2/2026 hoàn tất giải phóng mặt bằng tại vị trí của hai nhà máy tại xã Vĩnh Hải và xã Phước Dinh.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng, những vướng mắc về cơ chế, chính sách mà tỉnh kiến nghị với Trung ương đã được tháo gỡ, điều chỉnh.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng luôn tăng cường kiểm tra, kiểm soát từng nội dung phần việc thuộc trách nhiệm của tỉnh để khơi thông những “điểm nghẽn” có liên quan đến dự án.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã triển khai nhiều giải pháp mang tính cấp bách để bố trí nhà ở tạm, hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người dân vùng dự án trong thời gian chờ đến ở khu tái định cư và hỗ trợ kinh phí di dời mộ cho thân nhân ra khỏi vùng dự án theo đúng nguyện vọng.

Song song đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao cụ thể nhiệm vụ thực hiện cho các sở, ngành, địa phương trong quản lý, kiểm kê, kiểm đếm, đo đạc rõ ràng, minh bạch diện tích đất thu hồi, chọn địa điểm xây dựng khu tái định cư…, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của người dân vùng dự án.

Mới đây, tại cuộc họp với chính quyền địa phương hai xã Phước Dinh và Vĩnh Hải (nơi xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2) cùng với các sở, ngành liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải và Phước Dinh phải khẩn trương triển khai nhiệm vụ được giao.

Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng phải áp dụng đúng đơn giá đã ban hành để đẩy nhanh tiến độ. Qua đó để đến ngày 15/6 tới đây bàn giao mặt bằng cho dự án đúng tiến độ đã cam kết.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tăng cường đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, thẩm định khu tái định cư 1 và 2 để lựa chọn nhà đầu tư, bảo đảm tiêu chí chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả.

Đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm có văn bản hướng dẫn hai xã Phước Dinh và Vĩnh Hải thực hiện nhập số liệu đầy đủ lên phần mềm theo dõi giải phóng mặt bằng của dự án.

Phần đất vùng lõi nơi xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 ở thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh.( Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Ông Phạm Minh Tân, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến thời điểm này công tác đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất tại dự án đã cơ bản hoàn thành. Công tác hỗ trợ, di dời mồ mả vùng dự án đạt kết quả tích cực.

Các trường hợp còn lại đang tiếp tục rà soát, bổ sung phương án. Nhiệm vụ tiếp theo của Ban và chính quyền hai xã Phước Dinh và Vĩnh Hải trong thời gian tới đó là hoàn thành thực hiện chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư…

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa, dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh) có khoảng 1.129 trường hợp bị ảnh hưởng trên diện tích 515 ha, gồm khu vực nhà máy 449,4 ha và khu tái định cư 65,6 ha.

Đến đầu tháng 5 này, địa phương đã lên phương án bồi thường cho 477 trường hợp với 314 ha. Đồng thời đã phê duyệt phương án di dời mộ cho 118 thân nhân với khoảng 9,8 tỷ đồng. Hiện đã chi trả cho 109 trường hợp với kinh phí 8,3 tỷ đồng, các trường hợp còn lại đang tiếp tục rà soát, bổ sung phương án.

Đối với dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (xã Vĩnh Hải), tổng diện tích thu hồi đất 480,3 ha với 869 hộ, tổ chức bị ảnh hưởng. Đến nay khu vực nhà máy đã thu hồi 381,8 ha đất. Ủy ban Nhân dân xã cũng đã tiến hành chi trả di dời mộ cho 138/191 hộ với kinh phí hơn 17,5 tỷ đồng. Dự án cũng đã tạm ứng kinh phí hơn 109 tỷ đồng để hỗ trợ đời sống cho 120 hộ dân.

Về tái định cư, diện tích thu hồi đất 31,8 ha và đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với 422 lô đất ở. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay đó là cần xử lý dứt điểm phần đất công ích đang cho thuê để đáp ứng nhu cầu của khoảng 280 hộ dân đến ở./.