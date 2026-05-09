Cà Mau: Hơn 50.000 ha rừng đối diện nguy cơ cháy cao

Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau đề nghị các chủ rừng, địa phương, các đơn vị có liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2025-2026 trước tình hình nắng nóng kéo dài, diện tích rừng khô hạn có nguy cơ xảy ra cháy tăng cao.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau Phan Minh Chí, hiện nay, tình hình thời tiết diễn biến rất phức tạp, nắng nóng kéo dài trên diện rộng.

Tổng diện tích rừng khô hạn trên địa bàn tỉnh có nguy cơ xảy ra cháy rừng là 50.520 ha. Trong số đó, diện tích rừng có dự báo cấp cháy rừng cấp III (cấp cao) 11.725 ha; cấp IV (cấp nguy hiểm) 11.666 ha, cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) 27.129 ha phân bố trên lâm phần thuộc các đơn vị Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ; Vườn quốc gia U Minh Hạ; Vườn chim Bạc Liêu; Trung Khuyến nông Cà Mau; Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Lâm nghiệp Tây Nam Bộ; Trại giam Cái Tàu, Sư đoàn Bộ binh 8-Quân khu 9; Sở Chỉ huy thời chiến - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Hạt Kiểm lâm rừng cụm đảo Hòn Khoai; các doanh nghiệp thuê đất trồng rừng nguyên liệu và các hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất, giao rừng.

Bước vào mùa khô 2026, tỉnh Cà Mau đã khẩn trương và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là công tác diễn tập được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau đề nghị các chủ rừng, địa phương và các đơn vị có liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2025 2026. Theo đó, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền vận động sâu rộng trong cán bộ, nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành và thực hiện tốt các quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là ý thức sử dụng lửa của từng cá nhân, hộ gia đình sống trong và ven rừng.

Nhất là nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm tự ý vào các khu rừng có nguy cơ cháy cao của Vườn quốc gia U Minh Hạ, Vườn chim Bạc Liêu, các khu vực rừng tập trung có trữ lượng cao thuộc các đơn vị chủ rừng trực tiếp quản lý đang báo động cấp cháy rừng là cấp IV (cấp nguy hiểm) và cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Đối với các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau cũng đề nghị các chủ rừng phải bố trí lực lượng, trang thiết bị, phương tiện trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24h trong suốt mùa khô để chủ động xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng có thể xảy ra.

Cùng đó, lực lượng kiểm lâm chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) và đơn vị có liên quan thường xuyên tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh trên khu vực rừng dễ cháy tuyệt đối phải chấp hành nội quy, quy định về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng. Nghiêm cấm việc đốt lửa hầm than, lấy ong, săn bắt động vật rừng trái phép, đốt xử lý thực bì sau khai thác, đốt đồng ruộng trong và ven rừng khi rừng dự báo cấp IV (cấp nguy hiểm), cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và quản lý chặt chẽ diện tích rừng trên lâm phần được giao quản lý. Các trường hợp vi phạm quy định về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng, đề nghị các chủ rừng chủ động phối hợp với cơ quan công an, kiểm lâm trên địa bàn kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ngành và sự tham gia tích cực của người dân. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp hiệu quả, các vụ cháy rừng đã được phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy rừng.

Theo đó, từ khi bắt đầu bước vào mùa khô 2025-2026, các đơn vị, chủ rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã khẩn trương và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, từ gia cố hệ thống cống, đập; kiểm tra sửa chữa, mua sắm máy móc, trang thiết bị đến kiện toàn, củng cố lực lượng tại chỗ, thực hiện diễn tập phương án chữa cháy rừng, từ đó góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng xảy ra./.

