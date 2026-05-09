Nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô

Việc tổ chức chuỗi sự kiện không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của quân và dân đặc khu Cô Tô đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là dịp địa phương đẩy mạnh quảng bá, phát triển du lịch.

Văn Đức
Lễ chào cờ tại Cô Tô. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)
Sáng 9/5, đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) đã long trọng tổ chức Lễ thượng cờ Tổ quốc, lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo (9/5/1961-9/5/2026).

Dịp này, đặc khu đã tổ chức Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch hè năm 2026 gắn với chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra thăm đảo. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng nhằm tôn vinh giá trị truyền thống và quảng bá tiềm năng du lịch biển đảo vùng Đông Bắc Tổ quốc.

Trước đó, từ ngày 6-9/5, tại đặc khu diễn ra chuỗi sự kiện cao điểm với nhiều hoạt động phong phú, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và hiện đại trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào hè năm 2026. Điểm nhấn của chương trình là đêm nghệ thuật chủ đề “Cô Tô xanh - Bản hòa ca khát vọng” diễn ra tối 8/5 tại Quảng trường trước Khu di tích quốc gia đặc biệt.

Trong những ngày diễn ra sự kiện, người dân và du khách được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, cộng đồng đặc sắc như triển lãm ảnh đẹp về Cô Tô, phiên chợ OCOP giới thiệu sản phẩm đặc sản địa phương; chương trình làm sạch bãi biển “Chung tay vì biển xanh” nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường; hội thả diều “Cô Tô - Bay lên cùng biển xanh,” diễu hành xe đạp quanh đảo cùng các trò chơi dân gian dành cho học sinh, nhân dân và du khách.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục địa phương cũng tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về sự kiện Bác Hồ ra thăm đảo, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Việc tổ chức chuỗi sự kiện không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của quân và dân đặc khu Cô Tô đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là dịp địa phương đẩy mạnh quảng bá, phát triển, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Qua đó, từng bước xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” nơi biển đảo tiền tiêu, góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia, xây dựng hình ảnh Cô Tô hiện đại, văn minh, giàu bản sắc.

Ủy ban Nhân dân đặc khu cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Đồng thời, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn được yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện niêm yết giá công khai nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của người dân và du khách./.

(TTXVN/Vietnam+)
