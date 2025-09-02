Quảng Ninh: Lễ Thượng cờ Tổ quốc, dâng hương Bác Hồ tại Đặc khu Cô Tô

Hòa chung khí thế tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), sáng 2/9, Đảng ủy đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ Tổ quốc chủ quyền Quốc gia tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đảo Thanh Lân.

Tại Lễ Thượng cờ, các đại biểu, người dân, du khách đã hát vang Quốc ca, thắp hương tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã hy sinh trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, tự do và hạnh phúc.

Lá cờ Tổ quốc bay cao giữa bầu trời xanh biển đảo không chỉ mang theo hồn thiêng sông núi, còn là lời nhắc nhở thiết tha về trách nhiệm của mỗi thế hệ hôm nay và mai sau: Tiếp bước Chủ tịch Hồ Chí Minh, dựng xây đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; sống có lý tưởng, có khát vọng và không ngừng cống hiến.

Cô Tô là hòn đảo duy nhất mà sinh thời Bác Hồ đã đồng ý cho dựng tượng của Người khi còn sống - một minh chứng sâu sắc cho tình cảm đặc biệt Bác dành cho biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chính vì vậy, Lễ Thượng cờ trên đảo Cô Tô và đảo Thanh Lân (Đặc khu Cô Tô) dịp Quốc khánh 2/9 càng trở nên đặc biệt và ý nghĩa. Đó không chỉ là niềm tự hào, còn là lời hứa sắc son của những người con đảo xa với Đảng, với Bác, nguyện luôn giữ gìn, bảo vệ từng tấc đất, ngọn sóng, lá cờ trên vùng biển đảo thân yêu.

Buổi Lễ diễn ra trong không khí thiêng liêng, trang trọng, là dịp để cán bộ, đảng viên, nhân dân trên đảo tiền tiêu Cô Tô ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng, khẳng định ý chí kiên cường, khơi dậy khát vọng cống hiến, vươn lên và tinh thần đại đoàn kết dân tộc được hun đúc suốt 80 năm qua kể từ ngày độc lập 2/9/1945.

Quang cảnh Lễ thượng cờ trên đảo Cô Tô. (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Lê Ngọc Hân, Bí thư Đặc khu Cô Tô chia sẻ lễ Thượng cờ tại cột cờ chủ quyền Quốc gia không chỉ là nghi thức, còn là giây phút lắng đọng để tưởng nhớ, tri ân và thể hiện tinh thần đoàn kết, khát vọng hòa bình, phát triển bền vững của đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng thời, đây cũng là dịp tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia; giáo dục về truyền thống lịch sử, tình yêu quê hương, biển đảo, khơi dậy ý thức, trách nhiệm, lòng tự hào của mỗi người dân Việt Nam nói chung, người dân trên đảo Cô Tô nói riêng trong việc bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương.

Dịp này, Đảng ủy đặc khu Cô Tô đã trao huy hiệu 30-35 tuổi Đảng cho 9 đảng viên; kết nạp 7 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Từ một xã đảo với rất nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, giao thông cách trở, đến nay Cô Tô đã chuyển mình trở thành vùng đảo phát triển, điểm đến lý tưởng của du khách.

Kinh tế Cô Tô có bước chuyển mình ấn tượng, cơ cấu dịch vụ du lịch chiếm 67,5%, nông nghiệp chiếm 13,7%, công nghiệp xây dựng chiếm 18,8%, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức 15-16%/năm. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt 210 triệu đồng/năm, cao hơn 1,5 lần mức trung bình chung của tỉnh, không còn hộ cận nghèo.

Đặc biệt, năm 2015, Cô Tô được Chính phủ công nhận là huyện đảo đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của cả nước. Đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch đúng hướng mạnh mẽ sang ngành dịch vụ du lịch.

An sinh xã hội được bảo đảm, chất lượng giáo dục đào tạo và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện rõ rệt, toàn huyện không còn hộ nghèo. 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biển đảo được giữ vững.

Năm 2025, Cô Tô đặt mục tiêu đón trên 300.000 lượt khách, doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng./.

