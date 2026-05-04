Cả nước trồng mới khoảng 78,5 nghìn ha rừng trong 4 tháng kể từ đầu năm 2026

Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 và bốn tháng từ đầu năm 2026, của Bộ Tài chính phục vụ Họp báo Chính phủ thường kỳ, diễn ra chiều nay (4/5), tính chung 4 tháng đầu năm 2026, cả nước có 142 ha rừng bị thiệt hại, giảm 70,1% so với cùng kỳ năm trước (năm 2025). Trong số đó, có 13,7 ha rừng bị cháy (giảm 83,3%); 128,3 ha rừng bị chặt phá (giảm 67,4%).

Cũng trong 4 tháng qua, cả nước trồng mới khoảng 78,5 nghìn ha rừng (giảm 1,0% so với cùng kỳ); số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 27,6 triệu cây (tăng 0,9%); sản lượng gỗ khai thác đạt 6.021,9 nghìn m3 (tăng 2,4%).

Trong khi đó, theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố trong ngày hôm nay (4/5), trong tháng 4/2026, sản xuất lâm nghiệp trên cả nước có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước (năm 2025).

Cụ thể, diện tích rừng trồng mới tập trung trong tháng 4/2026 tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích rừng trồng được chăm sóc đạt 309,6 nghìn ha (tăng 11,3%). Số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 27,6 triệu cây (tăng 0,9%); diện tích rừng được bảo vệ đạt 11,81 triệu ha (tăng 1,8%).

Sản lượng gỗ khai thác trong tháng 4/2026 đạt 6,02 triệu m3 (tăng 2,4%).

Đáng chú ý, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 4/2026 ước đạt 1,43 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ bốn tháng qua đạt 5,42 tỷ USD (tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2025).

Trong đó, Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất, chiếm thị phần 49,1%. Trung Quốc và Nhật Bản là hai thị trường lớn tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ tiếp theo với thị phần tương ứng là 15,2% và 13,5%.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong ba tháng đầu năm 2026 sang thị trường Hoa Kỳ giảm 8,2%, thị trường Trung Quốc tăng 47,2%, thị trường Nhật Bản tăng 6,1%.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng mạnh nhất ở thị trường Hà Lan với mức tăng 2,1 lần và giảm mạnh nhất ở thị trường Hàn Quốc với mức giảm 20,5%./.

