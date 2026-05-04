Hải Phòng khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, đầu tư các khu kinh tế chuyên biệt

Chiều 4/5, tại Trung tâm Hội nghị-Biểu diễn thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung chủ trì Phiên họp thường kỳ tháng 4/2026 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm và thống nhất các giải pháp trọng tâm cho thời gian tới. Đây là phiên họp đầu tiên của Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, được kết nối trực tuyến tới 114 điểm cầu xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Tại phiên họp, các sở, ban, ngành, địa phương, các đại biểu dự họp tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch, kịch bản đã đề ra trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026; đồng thời, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân...

Trên cơ sở ý kiến của đại diện các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung yêu cầu các cấp, ngành tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thành phố sẽ tập trung triển khai hiệu quả Chương trình công tác năm với chủ đề “Chủ động thực thi; phát huy động lực; tăng trưởng bứt phá”; đồng thời, tiếp tục thể chế hóa các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, trong thời gian tới, các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, khu kinh tế chuyên biệt và dự án nhà ở, phấn đấu hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung thành phố trong năm 2026.

Bên cạnh đó, việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 và xây dựng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030 cũng là những nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên hàng đầu nhằm tạo động lực phát triển bền vững cho thành phố trong những năm tới.

Phiên họp thường kỳ UBND thành phố Hải Phòng tháng 4 được kết nối trực tuyến tới 114 điểm cầu xã, phường, đặc khu trên địa bàn. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Trong 4 tháng đầu năm 2026, thành phố Hải Phòng đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, cơ bản bám sát tiến độ mục tiêu tại kịch bản tăng trưởng, kịch bản thu ngân sách nhà nước và kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Tình hình kinh tế-xã hội của thành phố cơ bản ổn định, các ngành sản xuất duy trì tăng trưởng khá tốt. Theo đó, có 7/8 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu dự kiến đạt và vượt kịch bản tăng trưởng. Thị trường hàng hóa trên địa bàn ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hay sốt giá cục bộ.

Cùng với đó, thành phố tích cực triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng. Thực hiện có hiệu quả công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

4 tháng, tổng thu ngân sách ước đạt trên 78.000 tỷ đồng, bằng 40% dự toán Trung ương giao và đạt 129% kế hoạch thu 4 tháng. Hoạt động đối ngoại và thương mại ghi nhận những con số ấn tượng khi tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 18,3 tỷ USD, tăng 26,2% so với cùng kỳ, trong khi sản lượng hàng hóa qua cảng cũng đạt 58,9 triệu tấn.

Thành phố cũng đã thu hút được gần 1,3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đạt xấp xỉ 35% kế hoạch năm, cùng với hơn 3.000 doanh nghiệp thành lập mới. Công tác giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 27,5% kế hoạch giao và lĩnh vực du lịch tiếp tục khởi sắc khi đón trên 4,1 triệu lượt khách đến thăm.

Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục và chuyển đổi số cũng đạt được nhiều kết quả khả quan, đặc biệt là việc chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động chào mừng ngày lễ lớn trong tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, kịp thời, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; đồng thời, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định./.

Hải Phòng sẽ hoàn thành thủ tục lập khu kinh tế chuyên biệt trong năm 2025 Khu kinh tế chuyên biệt sau khi hình thành sẽ giúp Hải Phòng mở rộng ảnh hưởng ra toàn vùng Đồng bằng sông Hồng, đồng thời củng cố vai trò đầu mối trung chuyển hàng hóa, dịch vụ và đầu tư quốc tế.