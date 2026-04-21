Hải Phòng giảm thu phí hạ tầng cảng biển đối với hàng lỏng đến ngày 31/12/2026

Nghị quyết Quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng đối với mặt hàng lỏng (xăng, dầu, khí) vừa được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng đối với mặt hàng lỏng (xăng, dầu, khí).

Mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng đối với mặt hàng lỏng (xăng, dầu, khí) là 0 đồng.

Đối với các mặt hàng lỏng khác (không phải là xăng, dầu, khí) giữ nguyên mức thu phí được quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng) Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng giao Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Người đến mua xăng tại một cây xăng lớn khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng không bị tăng đột biến. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2026, liên quan đến ứng phó trước biến động của giá xăng dầu do tình hình thế giới, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã tổ chức buổi gặp gỡ các doanh nghiệp nhằm lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ khó khăn, áp lực mà các doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh hàng lỏng (xăng, dầu, khí) qua cảng Hải Phòng đang phải đối mặt trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường cho biết, trước diễn biến phức tạp của tình hình, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Đây là những quyết sách kịp thời, thể hiện rõ tinh thần đồng hành, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, ổn định thị trường.Đối với thành phố Hải Phòng, địa phương giữ vai trò là trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics lớn của cả nước, những biến động nêu trên tác động trực tiếp, sâu rộng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố, nhất là đối với các lĩnh vực vận tải, logistics, cảng biển, sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương mại, xuất nhập khẩu, tài chính, ngân hàng và đặc biệt là hoạt động cung ứng xăng dầu.

Trước tình hình đó, với tinh thần kiến tạo phát triển, đồng hành thực chất và chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Công Thương; Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; Chi cục Hải quan khu vực III và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ thiết thực, khả thi, sát tình hình thực tiễn đối với các doanh nghiệp nhập khẩu xăng, dầu qua cảng Hải Phòng; đặc biệt là việc xem xét giảm mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng đối với hàng lỏng gồm xăng, dầu, khí.

Ông Hoàng Minh Cường cho rằng, đây là một giải pháp cụ thể, thiết thực, kịp thời, thể hiện rõ quyết tâm chính trị và trách nhiệm của thành phố Hải Phòng trong việc đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp; qua đó góp phần ổn định hoạt động nhập khẩu, lưu thông, cung ứng xăng dầu, phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn./.

