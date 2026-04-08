Gấp rút chuẩn bị khởi công, động thổ ba dự án cảng biển tại TP Hồ Chí Minh

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố về tình hình triển khai các dự án cảng biển chuẩn bị khởi công, động thổ nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026). Chủ đầu tư đã dự kiến khởi công, động thổ các dự án này, tuy nhiên, hiện có hai dự án chưa đủ điều kiện.

Các dự án gồm: dự án đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1) dự kiến khởi công trước ngày 30/4; dự án cảng Cái Mép Gemadept-Terminal Link (giai đoạn 2) dự kiến động thổ ngày 17/4; cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đề xuất khởi động và công bố đối tác chiến lược vào ngày 30/4.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1) có quy mô diện tích 351,2 ha với tổng mức đầu tư 50.200 tỷ đồng. Tổng chiều dài cầu bến khoảng 6.856m; công suất thiết kế khoảng 11 triệu TEU/năm. Cảng có khả năng tiếp nhận cỡ tàu 24.000 TEU (250.000 tấn).

Riêng giai đoạn 1, tổng mức đầu tư dự án khoảng 14.867 tỷ đồng, xây dựng 2 cầu cảng dài 900m tiếp nhận cỡ tàu 250.000 DWT, 9 bến sà lan dài 1.027m tiếp nhận cỡ tàu 5.000 DWT; công suất 2 triệu TEU/năm. Dự án được Ủy ban Nhân dân Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư; đồng thời, chấp thuận nhà đầu tư vào cuối tháng 1/2026 cho liên danh Tập đoàn Geleximco, Công ty cổ phần Vận tải và thương mại quốc tế (ITC), Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, khối lượng công việc liên quan thủ tục của dự án đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1) còn lại rất lớn. Việc khởi công dự án vào dịp 30/4 là chưa bảo đảm về cơ sở pháp lý và tiến độ thực hiện.

Việc khởi công hạng mục chuẩn bị mặt bằng và hạng mục phụ trợ, Sở Xây dựng cho biết, chủ đầu tư chỉ đủ điều kiện khởi công triển khai công tác chuẩn bị mặt bằng trong trường hợp có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng. Sở kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo liên danh khẩn trương làm việc với sở ngành, địa phương để xác định ranh giới thực hiện dự án, hoàn thành các thủ tục liên quan trước ngày 25/4.

Với dự án Cảng Cái Mép Gemadept-Terminal Link (giai đoạn 2), quy mô cảng theo giấy chứng nhận đầu tư gồm 1.150m cầu bến chính, tổng diện tích 93 ha. Hiện, giai đoạn 1 của dự án đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng 800m cầu cảng chính và 190m cầu cảng khác, tiếp nhận tàu trọng tải đến 232.000 tấn.

Theo Công ty cổ phần Cảng Cái Mép Gemadept-Terminal Link, giai đoạn 2 của dự án sẽ được xây dựng bổ sung cầu cảng chính dài 285m tiếp nhận cỡ tàu 250.000 DWT, cầu cảng thượng lưu dài 359m tiếp nhận cỡ tàu 150.000 DWT, cầu cảng sà lan dài 390m tiếp nhận tàu/sà lan 5.661 DWT. Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 khoảng 8.361 tỷ đồng.

Dự án Cảng Cái Mép Gemadept-Terminal Link (giai đoạn 2) nằm hoàn toàn trong ranh đất của dự án đã được giao, cho thuê, do đó, Sở Xây dựng thống nhất với đề xuất của chủ đầu tư về việc triển khai lễ động thổ dự án.

Trong khi đó, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng vốn đầu tư khoảng 128.872 tỷ đồng (tương đương 4,99 tỷ USD). Diện tích dự án khoảng 571 ha, công suất thiết kế 21 triệu TEU/năm, tiếp nhận tàu container trên 250.000 DWT (>24.000 TEU). Tổng chiều dài cầu cảng chính khoảng 7.465m.

Liên danh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A đã nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án từ đầu tháng 3/2026 và đang trong quá trình Sở Tài chính thẩm định. Theo Sở Xây dựng, đến nay liên danh chưa được chấp thuận chủ trương thực hiện dự án. Buổi lễ khởi động và công bố đối tác chiến lược dự án chỉ đủ điều kiện triển khai sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương cho liên danh thực hiện dự án.

Do đó, Sở Xây dựng kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố, về nguyên tắc chấp thuận chủ trương tổ chức lễ khởi động và công bố đối tác chiến lược dự án trong trường hợp liên danh được chấp thuận chủ trương thực hiện dự án; đồng thời, giao Sở Tài chính sớm thẩm định hồ sơ đề xuất và trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với Liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án./.

