Khởi động liên doanh khí công nghiệp Cái Mép giữa PVChem và tập đoàn Messer

Ngày 11/11, Tổng Công ty Cổ phần Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Messer SE Co. KGaA (CHLB Đức) đã ký kết Hợp đồng Liên doanh thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khí công nghiệp Cái Mép.

Liên doanh giữa PVChem và Messer sẽ đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất khí công nghiệp tại Khu công nghiệp Cái Mép, Thành phố Hồ Chí Minh, với công suất 200.000 tấn/năm và tổng mức đầu tư khoảng 37 triệu USD. Dự kiến Nhà máy khởi công vào quý 3/2026 và vận hành thương mại vào quý 3/2028.

Nhà máy sản xuất khí công nghiệp Cái Mép được thiết kế theo mô hình kinh tế xanh và tuần hoàn, tận dụng năng lượng lạnh từ hệ thống kho LNG của PV GAS để làm lạnh sâu cho quá trình tách khí. Nhà máy áp dụng công nghệ tách khí lạnh sâu (Cryogenic Air Separation - CAS) của châu Âu, kết hợp thu hồi năng lượng lạnh phát sinh trong quá trình tái hóa khí LNG.

Ông Dương Trí Hội, Tổng Giám đốc PVChem và ông Bernd Eulitz, Tổng Giám đốc Messer ký kết hợp đồng dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Petrovietnam, Messer và PVChem. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giải pháp này giúp giảm đáng kể điện năng và nước làm mát, từ đó giảm phát thải gián tiếp CO₂ và nâng cao hiệu quả môi trường tổng thể. Công trình này là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị LNG - khí công nghiệp - năng lượng sạch của Petrovietnam, góp phần nâng cao hiệu quả năng lượng, giảm phát thải CO₂ và tối ưu hạ tầng khí hiện có.

Đây không chỉ là dự án tiên phong trong chuyển đổi năng lượng, mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, liên kết chuỗi của Petrovietnam và PVChem được giao triển khai, góp phần thúc đẩy chiến lược năng lượng quốc gia mà cũng là một dự án tiên phong của Messer trên toàn cầu thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với quá trình chuyển đổi sản xuất xanh bằng cách giảm lượng khí thải CO₂ và tiết kiệm năng lượng.

Ông Trương Đại Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng quản trị PVChem chia sẻ, với mục tiêu tăng trưởng và nhu cầu thực tiễn, PVChem đã chủ động tìm kiếm và đàm phán với Messer để triển khai dự án Nhà máy sản xuất khí công nghiệp tại Cái Mép theo mô hình liên doanh. Sự kết hợp này tạo nên mô hình hợp tác quốc tế kiểu mẫu: công nghệ toàn cầu - hạ tầng nội địa - thị trường ổn định.

Bên cạnh đó, trong chuỗi liên kết giá trị của Petrovietnam, PVChem và PV GAS đã hợp tác phát triển liên kết chuỗi giá trị: LNG - Khí công nghiệp - Năng lượng sạch. Dự án sẽ tận dụng nguồn nhiệt lạnh (cold energy) từ Kho LNG Thị Vải của PV GAS để làm lạnh sâu, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điện năng. Phụ phẩm năng lượng của đơn vị này trở thành đầu vào sản xuất của đơn vị khác. Đây chính là biểu tượng hợp lực nội khối, là minh chứng rõ nét cho sự hợp tác tích cực trong chuỗi giá trị, đồng thời, lãnh đạo PVChem cam kết sẽ cùng đối tác hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động thương mại đúng tiến độ.

Ông Stefan Messer, Chủ tịch Hội đồng Giám sát Messer nhấn mạnh: “Messer vinh dự được hợp tác cùng PVChem và Petrovietnam trong việc triển khai giải pháp tích hợp LNG-ASU nhằm tối ưu hiệu quả năng lượng và đáp ứng tiêu chuẩn môi trường châu Âu. Đây là cơ hội lớn để ngành công nghiệp Việt Nam giảm phát thải carbon thông qua việc sử dụng khí công nghiệp phát thải thấp - yếu tố thiết yếu cho nhiều lĩnh vực kinh tế và y tế.”

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đánh giá cao hợp tác giữa PVChem và Messer, đồng thời tin tưởng sự hợp tác này sẽ mở ra những dự án liên doanh mới giữa Petrovietnam và Messer trong thời gian tới, đặc biệt ở các lĩnh vực năng lượng sạch và công nghệ mới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thay mặt lãnh đạo Petrovietnam, Tổng Giám đốc Lê Ngọc Sơn chúc mừng PVChem và Messer đã ký kết thành công hợp đồng thành lập liên doanh giữa hai công ty. Tổng Giám đốc Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh, với vai trò trụ cột trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, Petrovietnam đã và đang tiên phong dẫn dắt quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch, vừa nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị năng lượng hiện hữu, vừa đầu tư mạnh mẽ vào các giải pháp carbon thấp, năng lượng xanh, hydro và hóa chất xanh, trong đó dự án Khí công nghiệp Cái Mép là một hình mẫu hoàn hảo cho chiến lược mới này.

Để dự án được triển khai thành công, đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ đề ra, Tổng Giám đốc Lê Ngọc Sơn đề nghị PVChem, PV GAS và các bên liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai dự án. Theo đó, PV GAS sẽ giữ vai trò then chốt trong việc bảo đảm nguồn năng lượng từ nhà máy LNG ổn định và tin cậy, đây là điều kiện thiết yếu cho thành công của dự án.

Lãnh đạo Petrovietnam tin tưởng sự hợp tác này sẽ mở ra những dự án liên doanh mới giữa Petrovietnam và Messer trong thời gian tới, đặc biệt ở các lĩnh vực năng lượng sạch và công nghệ mới./.

Trải qua nửa thế kỷ, Petrovietnam hiện là tập đoàn kinh tế số 1 Việt Nam, giữ vai trò trụ cột trong phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước. Với tiềm lực tài chính vững mạnh và nền tảng khoa học công nghệ tiên tiến, cùng đội ngũ quản lý, chuyên gia kỹ thuật có trình độ cao, Petrovietnam sở hữu hệ sinh thái doanh nghiệp quy mô lớn, gồm nhiều đơn vị, công ty thành viên hoạt động và cung cấp các sản phẩm, các giải pháp trong 03 trụ cột cốt lõi bao gồm Năng lượng - Công nghiệp - Dịch vụ. PVChem là đơn vị thành viên của Petrovietnam, hoạt động trong lĩnh vực hóa chất dầu khí, dịch vụ kỹ thuật, sản xuất xanh và năng lượng tái tạo. Với hơn 35 năm phát triển, PVChem hướng tới trở thành doanh nghiệp hàng đầu khu vực trong lĩnh vực hóa chất và dịch vụ công nghiệp, tiên phong trong chuyển dịch xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn. Messer là tập đoàn tư nhân lớn nhất thế giới chuyên về khí công nghiệp, y tế và khí đặc biệt, hoạt động tại hơn 60 quốc gia với 127 năm kinh nghiệm. Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1997, Messer là một trong những nhà đầu tư Đức lớn nhất, có các nhà máy ở Hải Phòng, Thái Nguyên, Quảng Ngãi, Bình Dương và Tây Ninh.

