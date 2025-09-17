Petrovietnam khẳng định vị thế doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam

Ngày 15/9, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte Việt Nam) và Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Việt Nam (Petrovietnam) đã xác định số liệu tài chính đã kiểm toán giai đoạn 2020-2024 của Petrovietnam, trong đó có xác định con số về lợi nhuận trước thuế sau điều chỉnh của Petrovietnam.

Cụ thể, Deloitte Việt Nam và Petrovietnam xác định lợi nhuận trước thuế sau điều chỉnh của Petrovietnam là 269.690 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2020-2023 là 204.047 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận trước thuế sau điều chỉnh năm 2024 được ghi nhận là 65.643 tỷ đồng. Với kết quả này, Petrovietnam tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, đóng góp nhiều nhất và lớn nhất vào ngân sách Nhà nước. Không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt động của Petrovietnam đó còn là sự khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng tận hiến của tập thể Lãnh đạo, người lao động Petrovietnam trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Điều này là vô cùng ý nghĩa trong bối cảnh Petrovietnam chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập.

Cũng phải nhấn mạnh, với tình hình tài chính lành mạnh cùng năng lực quản trị biến động linh hoạt, giai đoạn 2020-2024, Petrovietnam đã liên tiếp thiết lập những kỷ lục trong sản xuất kinh doanh, được đánh giá và công nhận khách quan bởi nhiều tổ chức uy tín trong và ngoài nước.

Năm 2025, đánh dấu mốc son 50 năm xây dựng và phát triển của Petrovietnam. Nửa thế kỷ qua là một hành trình đặc biệt, từ những ngày đầu gian khó “đi tìm lửa,” Petrovietnam đã trưởng thành vượt bậc, đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua việc hoàn chỉnh, đồng bộ chuỗi công nghiệp dầu khí, Petrovietnam đã khẳng định vị thế, vai trò quan trọng, nòng cốt trong thực hiện 5 chữ An, gồm: An ninh năng lượng; An ninh kinh tế; An ninh lương thực; An ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia trên biển; và góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Petrovietnam hiện đang cung ứng khoảng 60-70% nhu cầu xăng dầu, 70-80% nhu cầu khí dân dụng, trên 10% sản lượng điện và 70-80% nhu cầu phân đạm trong nước. Các mỏ dầu khí trong nước, hệ thống đường ống dẫn khí dài hàng nghìn km, các nhà máy điện khí-nhiệt điện, lọc hóa dầu… đã trở thành xương sống trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. 100% nhiên liệu quốc phòng được Petrovietnam sản xuất đều được cung cấp cho các hoạt động an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Từ việc thực hiện sứ mệnh “05 An” đó, Petrovietnam đã khẳng định uy tín, vị thế của một Tập đoàn kinh tế hàng đầu đất nước với thành tựu 5 Nhất: Là doanh nghiệp có quy mô lớn nhất, với tổng tài sản hợp nhất vượt 1 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 556.000 tỷ đồng.

Là đơn vị có đóng góp ngân sách cao nhất, với bình quân đạt 160.000 tỷ đồng/năm trong những năm gần đây, chiếm tới 80,3% tổng số nộp ngân sách của 18 Tập đoàn, Tổng công ty trong khối doanh nghiệp Nhà nước; có lợi nhuận cao nhất, khi giai đoạn 2020-2025 đạt tới 316.000 tỷ đồng, tương đương bình quân 2,2 tỷ USD/năm.

Bên cạnh đó, Petrovietnam còn là doanh nghiệp duy nhất đạt nhiều giải thưởng cao quý về khoa học-công nghệ, trong đó có 6 giải thưởng Hồ Chí Minh và 4 giải thưởng Nhà nước, cùng hàng chục sáng chế quốc tế uy tín. Đặc biệt, là doanh nghiệp dẫn đầu đạt mức cao nhất trong hoạt động an sinh xã hội, chỉ riêng giai đoạn 2020-2025, Tập đoàn đã dành hơn 5,13 nghìn tỷ đồng cho các chương trình cộng đồng.

Trên nền tảng khoa học công nghệ, năng lực tài chính vững chắc, độ tin cậy vận hành cao, cùng mô hình quản trị minh bạch, hiện đại, Petrovietnam đã và đang vươn mình mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và dịch vụ kỹ thuật cao khác.

Petrovietnam hiện không còn là tập đoàn dầu khí đơn thuần mà đã trở thành tập đoàn năng lượng đa lĩnh vực; tiên phong trong phát triển các sản phẩm công nghệ năng lượng mới, LNG, hydrogen, amoniac...; trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo toàn cầu với loạt dự án chế tạo chân đề giàn khoan cho các đối tác từ châu Âu, châu Á...

Với thế và lực hiện có, Petrovietnam được đánh giá sẽ giữ vai trò ngày càng quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, dẫn dắt quá trình chuyển dịch xanh, thúc đẩy khoa học công nghệ và là đầu tàu dẫn dắt các ngành, lĩnh vực khác của nền kinh tế phát triển và hội nhập, “kiến tạo năng lượng quốc gia” trong kỷ nguyên mới của đất nước./.

Sức mạnh đoàn kết trong lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ Petrovietnam Bằng bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần “Một đội ngũ, một mục tiêu,” toàn Đảng bộ Petrovietnam đã lập nên những kỳ tích, sẵn sàng bước vào chương sử mới cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.