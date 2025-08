Petrovietnam phấn đấu lọt top 5 doanh nghiệp hàng đầu khu vực

Thủ tướng đánh giá thành tựu của tập đoàn với 9 điểm nhấn, góp phần vào bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế, an sinh xã hội và an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Tập đoàn và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động của Tập đoàn đã nỗ lực vượt bậc, hành động quyết liệt, không ngừng đổi mới, sáng tạo, mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, xuất sắc, rất đáng tự hào trên các lĩnh vực.

Ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực rất lớn và những kết quả quan trọng mà Đảng bộ Tập đoàn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế, an sinh xã hội và an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao các mục tiêu mà Đảng bộ Tập đoàn đã đề ra; mong muốn Tập đoàn phấn đấu đạt mục tiêu lọt vào top 7, thậm chí top 5 doanh nghiệp hàng đầu khu vực./.