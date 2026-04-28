Thông qua đề án công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 1

Ngày 28/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ 2.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết về Đề án công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 1.

Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương vào năm 2026 theo tinh thần Kết luận số 20-KL/TW ngày 07/4/2026 của Bộ Chính trị.

Theo Nghị quyết được thông qua, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chịu trách nhiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và công nhận theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin, số liệu và các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

Để đảm bảo tính thực chất của đề án, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát các tiêu chí còn thiếu, yếu để xây dựng lộ trình, giải pháp cụ thể, khả thi gắn với trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương liên quan để tổ chức thực hiện đề án bảo đảm thực chất, đúng lộ trình, góp phần nâng tầm vị thế và năng lực phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đồng thời, tập trung hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định để trình Trung ương xem xét, công nhận tỉnh đạt tiêu chí đô thị loại I, làm cơ sở quan trọng để hoàn thành mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Quảng Ninh xác định sẽ ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng khung, hạ tầng kết nối và các dự án tạo động lực lan tỏa, tránh tình trạng đầu tư dàn trải. Tỉnh sẽ huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực đất đai để phát triển không gian đô thị theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại.

Bên cạnh Đề án đô thị loại 1, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đã thông qua 13 nghị quyết quan trọng khác liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, an sinh xã hội và cơ chế chính sách đặc thù của địa phương.

Đáng chú ý là Nghị quyết thông qua danh mục các dự án thu hồi đất để thực hiện các công trình hạ tầng chiến lược, trong đó có Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh; Nghị quyết thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ninh với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng và các chính sách hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất vào cụm công nghiệp...

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh nhấn mạnh, việc thông qua các quyết sách lần này có ý nghĩa cấp bách nhằm huy động, khơi thông các nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và tạo động lực để Quảng Ninh tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong cả nhiệm kỳ 2026-2031./.

