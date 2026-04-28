Nghệ An đóng cửa bãi rác tại phường Thái Hòa sau vụ cháy kéo dài hơn 10 ngày

Chiều 28/4, ông Hoàng Nghĩa Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin và cho biết sáng 28/4, tại buổi làm việc giữa Ủy ban Nhân dân phường Thái Hòa, Ủy ban Nhân dân phường Tây Hiếu, Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiếu (tỉnh Nghệ An) và đại diện các đơn vị liên quan đã thống nhất phương án đóng cửa bãi rác tại phường Thái Hòa sau sự cố cháy kéo dài hơn 10 ngày vừa qua.

Vụ cháy đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt và tâm lý của người dân khu vực xung quanh.

Như TTXVN đã thông tin, trước đó từ ngày 14/4, bãi rác khổng lồ nằm giáp ranh giữa địa bàn xã Đông Hiếu và 2 phường Thái Hòa, Tây Hiếu (tỉnh Nghệ An) đã bốc cháy.

Vụ cháy nhanh chóng lan nhanh trên diện tích khoảng 2ha, kéo theo tàn tro, khói bụi và gây mùi khét, hôi thối bao trùm nhiều khu dân cư, tác động xấu đến môi trường, gây ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của nhiều người dân sinh sống khu vực lân cận xung quanh bãi rác. Đồng thời có nguy cơ cháy lan sang các diện tích rừng trồng keo xung quanh.

Ngay sau khi xảy ra cháy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã huy động nhân lực, phương tiện đến hiện trường để khống chế đám cháy. Tuy nhiên, do diện tích bãi rác lớn, lượng rác tồn đọng nhiều và xảy ra cháy ngầm sâu bên trong các lớp rác nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng đã phải huy động 7 xe cứu hỏa, 1 xe tiếp nước cùng 8 máy múc tham gia chữa cháy. Hơn 50 cán bộ, chiến sỹ và lực lượng liên quan được điều động, triển khai nhiều biện pháp suốt nhiều ngày.

Đến ngày 27/4, sau hơn 10 ngày, đám cháy mới được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Ông Hoàng Nghĩa Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thái Hòa cho biết, trong sáng 28/4, chính quyền các phường Thái Hòa, Tây Hiếu và xã Đông Hiếu cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức họp, bàn phương án xử lý lâu dài đối với bãi rác này.

Theo đó, trong thời gian tới, toàn bộ rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường sẽ được thu gom, vận chuyển xuống Nhà máy xử lý rác thải Hoàng Mai để xử lý, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và tránh tái diễn sự cố tương tự.

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thái Hòa Hoàng Nghĩa Thái, việc đóng cửa bãi rác được xem là giải pháp cần thiết nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đáp ứng nguyện vọng của người dân và từng bước xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng rác thải kéo dài tại khu vực này.

Về lâu dài, địa phương đang đôn đốc chủ đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải Thái Hòa (nằm cạnh bãi rác vừa xảy ra cháy) khẩn trương triển khai xây dựng, sớm đưa công trình vào vận hành, nhằm bảo đảm xử lý rác thải bền vững, hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường và đáp ứng nhu cầu xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn./.

