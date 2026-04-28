Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp xúc cử tri tại Ninh Bình

Chiều 28/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã có buổi tiếp xúc cử tri 18 xã, phường trên địa bàn để thông báo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình Mai Văn Tuất đã báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại Kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; quyết định các vấn đề về kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách; xem xét, thông qua chương trình giám sát của Quốc hội, thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì buổi tiếp xúc cử tri tại Ninh Bình. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Tại kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã có 48 lượt ý kiến phát biểu tại tổ và hội trường; các ý kiến tham gia của đại biểu trong đoàn đều có chất lượng, sát vấn đề, đúng trọng tâm, đi thẳng vào những chương, điều và nội dung cần thảo luận, phản ánh đúng thực tiễn, được cơ quan soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, đánh giá cao, góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các dự án Luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri tỉnh Ninh Bình bày tỏ niềm vui, phấn khởi và đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đặc biệt là công tác kiện toàn nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước.

Bên cạnh đó, cử tri tỉnh Ninh Bình cũng kiến nghị tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình nhiều vấn đề như: hoàn thiện cơ chế, chính sách để đội ngũ cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể cấp xã được hưởng phụ cấp 30% như trước kia vì hiện nay đang thực hiện nhiệm vụ của cấp huyện và cấp xã; sớm ban hành các chính sách phù hợp về phụ cấp chức vụ đối với Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân chuyên trách, Phó Trưởng các Ban Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách cấp xã, nâng mức phụ cấp đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã và quan tâm các chế độ đãi ngộ khác.

Cùng với đó, cử tri đề xuất bổ sung biên chế cho cấp xã, nhất là biên chế chuyên môn đặc thù về công nghệ thông tin, chuyển đổi số; xem xét sớm có chính sách tăng lương và phụ cấp cho các đối tượng cán bộ công chức; đề nghị các bộ, ngành liên quan sớm ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã và sớm ban hành Thông tư hướng dẫn danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công và Trạm Y tế xã…

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương đã được đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Ninh Bình tiếp thu, giải đáp.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã thông tin thêm với cử tri và nhân dân về một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước những tháng đầu năm 2026. Theo đó, với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, những tháng đầu năm 2026, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tăng trưởng GDP ước đạt 7,83%.

Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương tỉnh Ninh Bình là 1 trong 4 địa phương đạt tăng trưởng trên 10%, đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen, tỉnh cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động nắm bắt cơ hội, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để tạo động lực tăng trưởng mới; trọng tâm là thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao, tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa; tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu và thủ tục đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng.

Các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh gắn với chuyển đổi số. Các vấn đề về bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và đời sống nhân dân; cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng đánh giá cao ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời tiếp thu, tổng hợp chuyển đến Chính phủ, các bộ, ban ngành liên quan giải quyết./.

