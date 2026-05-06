Giá dầu giảm xuống dưới ngưỡng 100 USD mỗi thùng

Chiều 6/5, giá dầu thế giới giảm sâu giữa những hy vọng mới về việc chấm dứt cuộc chiến tại Iran.

Động lực chính chi phối thị trường bắt nguồn từ thông tin Mỹ đang tiến gần tới một thỏa thuận với Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz và kết thúc xung đột.

Cụ thể, vào lúc 18 giờ theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent biển Bắc giảm 10,8%% xuống 98,04 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 12,5% xuống 89,51 USD/thùng.

Trang tin Axios dẫn nguồn từ hai quan chức Mỹ cho biết hai bên đang tiến gần đến việc thống nhất một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến sự và thiết lập khung làm việc cho các cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết hơn.

Nội dung thỏa thuận dự kiến bao gồm cam kết của Iran về việc tạm dừng làm giàu hạt nhân, đổi lại Mỹ đồng ý giải phóng hàng tỷ USD trong các quỹ bị phong tỏa của quốc gia này.

Các nguồn tin khẳng định đây là thời điểm các bên tiến gần đến một sự thống nhất nhất kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Ông Neil Wilson, chuyên gia chiến lược đầu tư tại Saxo UK, nhận định thông tin trên đã kích hoạt tâm lý lạc quan về sự chuyển dịch đúng hướng của thị trường năng lượng toàn cầu. Khi rủi ro xung đột giảm bớt, lợi suất trái phiếu và đồng USD đồng loạt đi xuống, phản ánh kỳ vọng của thị trường trong việc giải quyết rủi ro lạm phát thông qua việc sớm kết thúc chiến tranh.

Giới phân tích dự báo diễn biến thị trường trong những phiên tới sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào phản hồi của phía Iran. Việc khai thông eo biển Hormuz, hành lang vận chuyển 20% lượng dầu khí toàn cầu, được đánh giá là yếu tố then chốt để giải tỏa áp lực lạm phát và ổn định kinh tế thế giới./.

