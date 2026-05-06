Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến là "điểm chạm" của du lịch quốc tế

Du lịch hiện đại không còn là cuộc đua về số lượng, mà là cuộc đua về sự thấu hiểu.

Vì vậy, sau khi kiện toàn bộ máy tổ chức, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh xác định dữ liệu và trải nghiệm chính là nguồn tài nguyên mới.

Cùng với đó, du lịch Thành phố không thể chỉ quảng bá những gì sẵn có, mà phải hướng đến mục tiêu cung cấp những gì khách cần.

Hệ sinh thái trải nghiệm

Năm 2026, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đạt 11 triệu lượt khách quốc tế và 50 triệu lượt khách nội địa.

Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nên du lịch không chỉ là một ngành kinh tế đơn lẻ mà là một hệ sinh thái trải nghiệm.

Tuy nhiên, không gian du lịch rộng mở hơn, tài nguyên phong phú hơn và cơ hội hợp tác đa dạng hơn, cũng đi cùng với đó là yêu cầu ngành du lịch Thành phố phải có tầm nhìn lớn hơn và sự phối hợp chặt chẽ hơn.

Trước bối cảnh này, ngành bước vào giai đoạn mới với quyết tâm phát triển sản phẩm mang dấu ấn bản sắc, tiên phong trong chuyển đổi số...

Du khách hào hứng trải nghiệm du lịch Thành phố Hồ Chí Minh bằng xe Vespa. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Kết quả khảo sát trong những tháng đầu năm nay cho thấy xu hướng nổi bật của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh là phát triển gói sản phẩm tích hợp, kết hợp lưu trú với ẩm thực và giải trí, giúp gia tăng trải nghiệm và tạo thuận lợi cho du khách trong lựa chọn hành trình ngắn ngày, kết hợp giữa du lịch đô thị và nghỉ dưỡng biển.

Bên cạnh đó, xu hướng du lịch cũng thể hiện rõ tính hai chiều, Thành phố vừa là điểm đến thu hút khách, vừa là trung tâm trung chuyển lượng khách lớn đi du lịch đến nhiều địa phương lân cận.

Trên cơ sở phân tích chuyên sâu về "hành trình cảm xúc" của du khách, thấu hiểu các điểm chạm (touchpoints), một số chuyên gia đánh giá, ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy nỗ lực chủ động thoát khỏi tư duy dịch vụ rời rạc, chuyển sang tư duy hệ thống và cá nhân hóa tối đa.

Cụ thể, những giải pháp công nghệ đã và đang giúp ngành “mềm hóa” những dữ liệu khô khan thành những câu chuyện di sản sống động. Thông qua nền tảng bản đồ số, ứng dụng thông minh, công nghệ đã từng bước đóng vai trò là "đại sứ văn hóa” giúp du khách, nhất là nhóm đối tượng du khách quốc tế dễ dàng chạm đến chiều sâu văn hóa, ẩm thực đặc sản của Thành phố.

Du lịch ngày nay không còn giới hạn ở các ranh giới địa lý vật lý, nên thúc đẩy ứng dụng công nghệ mở, ngành du lịch có thể kiến tạo một "không gian du lịch số," nơi bản sắc văn hóa được bảo tồn và truyền tải bằng ngôn ngữ của tương lai.

Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu văn hóa Việt đến du khách nước ngoài. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Vũ Quý Phong, Trưởng phòng Tiếp thị mảng di chuyển, giao hàng và phát triển các thị trường mới, Grab Việt Nam, trong quá trình triển khai định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ và du lịch hàng đầu khu vực Đông Nam Á, việc mở rộng không gian phát triển đô thị gắn với nâng cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ du lịch và xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh cần được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Bởi điều này góp phần giúp Thành phố bảo đảm tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Tiến sỹ Khoa Tăng, giảng viên cao cấp tại Đại học RMIT, cho hay chuyển đổi số có vai trò như một công cụ hỗ trợ quan trọng trong quản lý và tổ chức trải nghiệm du lịch để mở rộng không gian phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh theo chiều sâu, mà không chỉ dựa trên mở rộng không gian địa lý hay đầu tư hạ tầng vật chất. Do đó, bản đồ số vừa đáp ứng chức năng chỉ dẫn, vừa cung cấp thông tin tổng hợp về điểm đến, dịch vụ và bối cảnh văn hóa, giúp du khách chủ động lựa chọn và sắp xếp hành trình phù hợp với nhu cầu, nâng cao hiệu quả quản lý điểm đến, cải thiện trải nghiệm du khách và phát triển du lịch Thành phố theo hướng bền vững.

Đối với chuyển đổi số trong ngành du lịch, doanh nghiệp là những người cung cấp "vũ khí" công nghệ để số hóa di sản, mở rộng không gian du lịch trên môi trường số và biến mỗi chuyến đi của du khách trở thành một hành trình tương tác đầy thú vị.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Khánh nhấn mạnh Hiệp hội không ngừng nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng phát triển mô hình liên kết chuỗi dịch vụ thông minh giữa vận chuyển, lưu trú, ẩm thực và tham quan.

Việc các đơn vị đổi mới sáng tạo chủ động đề xuất các giải pháp tích hợp, cá nhân hóa trải nghiệm theo thời gian thực chính là chìa khóa để tối ưu hóa giá trị gia tăng cho du khách.

Trợ lực từ nghị quyết đặc thù

Sau khi Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐND quy định “Chính sách hỗ trợ thu hút các đoàn khách du lịch đến Thành phố Hồ Chí Minh tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm kết hợp tham quan du lịch” (Nghị quyết 62) của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua ngày 10/12/2025, Thành phố đã bắt đầu đón những đoàn khách MICE quy mô lớn. Đây là tín hiệu vui, vừa cho thấy hiệu quả bước đầu của chính sách thu hút, vừa khẳng định năng lực tổ chức, phục vụ chuyên nghiệp của hệ sinh thái du lịch Thành phố đối với phân khúc khách quốc tế kết hợp hội nghị và trải nghiệm.

Tàu du lịch phục vụ khách quốc tế ngoạn cảnh sông Sài Gòn neo đậu ở Cảng Sài Gòn, phường Khánh Hội. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Cụ thể, từ ngày 1-9/5, Thành phố Hồ Chí Minh chào đón đoàn khách quốc tế quy mô lớn gồm 890 thành viên từ Công ty bảo hiểm Allianz Indonesia, do Công ty cổ phần du lịch Viking tổ chức.

Đoàn khách chủ yếu đến từ thị trường Indonesia, tham gia đa dạng hoạt động trên địa bàn Thành phố, đồng thời lưu trú tại mạng lưới khách sạn Kim Đô, Hương Sen, Palace, Mường Thanh...

Sở du lịch Thành phố đã phối hợp cùng đơn vị liên quan tổ chức hoạt động chào đón đoàn tại sân bay, giới thiệu sản phẩm trải nghiệm...

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết bước qua năm 2026, ngành du lịch Thành phố cũng xác định lộ trình phát triển du lịch MICE đến năm 2030 với cấu trúc xoay quanh bốn trụ cột trọng tâm.

Trước tiên là ở lĩnh vực xúc tiến, ngành tập trung trọng tâm vào những thị trường "chi tiêu cao" như Đông Bắc Á, Đông Nam Á và châu Âu thông qua hội chợ và diễn đàn MICE quốc tế.

Tiếp theo là ở lĩnh vực sản phẩm chuyên biệt, ngành du lịch Thành phố hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các gói dịch vụ trọn gói "lưu trú, hội nghị, tham quan, mua sắm" tối ưu theo nhu cầu từng thị trường.

Ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng chuyển đổi số và nhân lực chuẩn hóa quy trình phục vụ, ứng dụng công nghệ trong quản lý khách và tổ chức sự kiện để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Đặc biệt, ngành kiến tạo hệ sinh thái đồng bộ bằng việc tăng cường liên kết chặt chẽ giữa lữ hành, khách sạn, trung tâm hội nghị và các đơn vị vận chuyển để tạo chuỗi cung ứng dịch vụ hoàn hảo.

Song song phát triển du lịch MICE, hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phát huy lợi thế liên kết vùng, hình thành chuỗi điểm đến đa dạng, gồm: đô thị-biển-sinh thái-văn hóa nên lượng khách tăng mạnh, nhất là khách nội địa. Điều này thể hiện qua việc ngoài những chương trình du lịch truyền thống, doanh nghiệp du lịch-lữ hành đã chủ động đổi mới sản phẩm theo hướng chuyên đề, gia tăng trải nghiệm văn hóa-lịch sử, kết hợp dịch vụ chất lượng cao và đa dạng phương thức tham quan.

Điển hình, doanh nghiệp du lịch-lữ hành Thành phố Hồ Chí Minh góp phần làm phong phú hệ sinh thái sản phẩm và nâng cao sức hấp dẫn điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng như “Ngắm thành phố từ trên cao” bằng trực thăng và ngắm cảnh trên du thuyền 5 sao thành chuỗi trải nghiệm thủy-không, nâng tầm hình ảnh điểm đến đô thị hiện đại khác biệt.

Hay những chương trình du lịch tham quan rừng ngập mặn Cần Giờ bằng tàu cao tốc, tour khám phá đời sống đêm và ẩm thực Sài Gòn bằng xe máy, kỳ nghỉ văn hóa và thiên nhiên Sài Gòn, hành trình xuyên phà, khám phá Rừng Sác, trải nghiệm metro Suối Tiên-Văn Thánh, Sài Gòn chạy-chèo-chill...

Khách du lịch tham quan căn cứ Rừng Sác, xã Bình Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh còn sở hữu hệ thống cơ sở lưu trú có quy mô lớn, nguồn cung dồi dào cùng sự chuẩn bị chủ động nên luôn đảm bảo khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của du khách, không xảy ra tình trạng thiếu hụt phòng, kể cả khi thị trường du lịch vào mùa cao điểm.

Các cơ sở lưu trú đã tích cực nâng cấp hạ tầng, bố trí nhân sự phù hợp và xây dựng phương án phục vụ linh hoạt theo từng phân khúc khách.

Nhiều địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang phát huy vai trò của cộng đồng trong hoạt động du lịch đạt hiệu quả; đồng thời vận động người dân tham gia cung cấp dịch vụ du lịch, giữ gìn cảnh quan môi trường, xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh.

Một số mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, trải nghiệm tại xã ngoại thành bước đầu thu hút sự quan tâm của du khách, nhất là nhóm khách gia đình và khách trẻ.

Theo ông Hòa, những kết quả này khẳng định sức hấp dẫn bền vững của điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó du lịch MICE đóng vai trò là "mũi nhọn" then chốt thúc đẩy sự phục hồi, tăng trưởng và định vị thương hiệu Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Với nền tảng vững chắc từ những tháng đầu năm 2026 và định hướng chiến lược rõ ràng, ngành du lịch Thành phố kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới./.

