Xung đột Trung Đông: Nguy cơ phá vỡ lệnh ngừng bắn gia tăng

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tình hình xung đột tại Trung Đông trong ngày 5/5 tiếp tục diễn biến phức tạp khi các bên duy trì trạng thái đối đầu cao, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đứng trước nguy cơ bị phá vỡ.



Diễn biến đáng chú ý nhất là việc Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tiếp tục hứng chịu các đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái từ Iran trong ngày thứ hai liên tiếp.

Theo phía UAE, Iran trước đó đã phóng 12 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa hành trình và 4 thiết bị bay không người lái nhằm vào lãnh thổ nước này. Các cuộc tấn công này được đánh giá là bước leo thang rõ rệt, làm gia tăng lo ngại về việc xung đột lan rộng ra toàn khu vực Vùng Vịnh.



Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 5/5 khẳng định các cuộc tấn công của nước này nhằm vào khu vực Vùng Vịnh chỉ mang tính chất “tự vệ”, không nhằm vào các quốc gia trong khu vực, mà nhắm tới các mục tiêu liên quan đến Mỹ trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang.

Liên quan đến tình hình hiện nay, Iran cho biết ưu tiên của nước này là chấm dứt xung đột, trong khi các cuộc đàm phán với Mỹ diễn ra trong bầu không khí “thiếu tin cậy sâu sắc.”

Tehran kêu gọi Washington thể hiện thiện chí nếu thực sự muốn thúc đẩy giải pháp ngoại giao, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục duy trì trạng thái cảnh giác cao trước mọi diễn biến.



Trước tình hình trên, quân đội Israel đã nâng mức sẵn sàng chiến đấu. Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Eyal Zamir, khẳng định lực lượng nước này đang được triển khai trên tất cả các mặt trận và sẵn sàng “đáp trả bằng vũ lực” trước bất kỳ hành động nào từ Iran nhằm vào Israel.

Ông Zamir cho biết quân đội đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tại khu vực Vùng Vịnh và duy trì trạng thái sẵn sàng cao cho mọi kịch bản.



Trong khi đó, phía Mỹ vẫn giữ lập trường thận trọng. Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra tiêu chí cụ thể để xác định Iran có vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hay không, dù các cuộc tấn công vào UAE đã diễn ra liên tiếp.

Ông Trump cho biết Washington sẽ “thông báo khi có kết luận”, đồng thời kêu gọi Iran hành động “khôn ngoan” để tránh leo thang xung đột.



Các diễn biến trên cho thấy thỏa thuận ngừng bắn hiện nay đang ở trạng thái rất mong manh, khi các hành động quân sự trên thực địa vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt.

Nguy cơ xung đột lan rộng, đặc biệt tại khu vực Vùng Vịnh và các tuyến năng lượng chiến lược, tiếp tục ở mức cao trong thời gian tới./.

