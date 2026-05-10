Chiến sự Iran làm thay đổi sâu sắc hệ thống năng lượng toàn cầu

Theo CNBC, các giám đốc điều hành của những công ty dầu khí chủ chốt thông báo với các nhà đầu tư trong các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh trong hai tuần qua rằng hệ thống năng lượng của thế giới sẽ thay đổi sâu sắc sau cuộc chiến với Iran.

Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã khiến gần một tỷ thùng dầu bị mất khỏi thị trường, trong khi tình trạng thiếu hụt ngày càng nghiêm trọng hơn theo từng ngày tuyến hàng hải này còn bị đóng cửa.

Ông Olivier Le Peuch, Giám đốc điều hành của công ty dịch vụ mỏ dầu lớn SLB, nhận định sự gián đoạn này đã cho thấy tính mong manh của hệ thống năng lượng toàn cầu.

Trong khi đó, ông Lorenzo Simonelli, Giám đốc điều hành của Baker Hughes - đối thủ cạnh tranh của SLB, cho rằng điều này sẽ thúc đẩy những thay đổi cơ cấu mang tính nền tảng trên toàn bộ bức tranh năng lượng.

Hai giám đốc điều hành này cho rằng các chính phủ và ngành công nghiệp sẽ ưu tiên an ninh năng lượng.

Các giám đốc điều hành cho biết đầu tư vào hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí sẽ gia tăng như một hệ quả. Các giải pháp carbon thấp như địa nhiệt, năng lượng hạt nhân và hiện đại hóa lưới điện sẽ tiếp tục nhận được đầu tư.

Theo ông Simonelli, đây không chỉ là việc tăng nguồn cung năng lượng, mà còn là xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng vững chắc và có khả năng chống chịu cao hơn, tăng cường dự phòng, đa dạng hóa hạ tầng và giảm phụ thuộc vào bất kỳ tài sản quy mô lớn đơn lẻ nào.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã làm nổi bật sự phụ thuộc, đặc biệt của các nền kinh tế châu Á, vào Trung Đông đối với dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu.

Ông Darren Woods, Giám đốc điều hành của Exxon Mobil, cho biết rõ ràng mọi người sẽ phải đánh giá lại an ninh năng lượng của mình và cách bảo đảm rằng trong tương lai họ sẽ không còn chịu mức độ phụ thuộc như hiện nay.

Các giám đốc điều hành ngành dịch vụ dầu khí cho biết các chính phủ sẽ hướng tới đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Họ cũng sẽ phải tái xây dựng các kho dự trữ dầu mỏ đã bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Theo ông Simonelli, sẽ có một quá trình tái xây dựng tồn kho năng lượng toàn cầu lên trên mức lịch sử nhằm bảo đảm an ninh năng lượng luôn được đặt lên hàng đầu.

Ông Kaes Van’t Hof, Giám đốc điều hành của c- một trong những nhà sản xuất dầu đá phiến lớn nhất của Mỹ, nhận xét dầu thô của Mỹ sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong việc giúp thế giới duy trì an ninh năng lượng. Xuất khẩu dầu thô của Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục trong thời gian chiến tranh.

Ông Jeffrey Miller, Giám đốc điều hành của Halliburton, cho biết thị trường dầu hiện “cơ bản đang thắt chặt hơn” do gián đoạn nguồn cung. Theo ông, thị trường đã chuyển từ kỳ vọng dư cung trong năm nay sang thâm hụt lớn.

Theo ông Le Peuch, điều này sẽ hỗ trợ giá dầu duy trì ở mức cao sau khi cuộc chiến kết thúc. Giá cao hơn sẽ khuyến khích đầu tư vào các cơ hội khai thác ngoài khơi và vùng nước sâu tại châu Phi, châu Mỹ và châu Á.

Ông cho rằng châu Phi là một trong những cơ hội dài hạn hấp dẫn nhất, với nguồn tài nguyên dầu khí chưa được khai thác rất lớn và SLB kỳ vọng việc phân bổ danh mục đầu tư theo thời gian sẽ dịch chuyển theo hướng thuận lợi hơn đối với khu vực này./.

