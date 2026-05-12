Chờ số liệu từ Mỹ, giá vàng trên thị trường thế giới phục hồi

Trong phiên giao dịch 11/5, giá vàng thế giới đảo chiều tăng nhẹ, khi nhà đầu tư đánh giá những diễn biến mới tại Trung Đông, đồng thời chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ sẽ công bố trong tuần này.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,2%, lên 4.723,40 USD/ounce, sau khi đã có lúc sụt giảm hơn 1% vào đầu phiên. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ đóng phiên ở mức 4.728,70 USD/ounce.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại công ty kinh doanh vàng American Gold Exchange, nhận định rằng đà hồi phục trên bắt nguồn từ hoạt động mua vào tích trữ của các nhà đầu tư khi giá giảm và nỗ lực điều chỉnh vị thế trước khi Mỹ công bố các dữ liệu lạm phát.

Mới đây, Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, đồng thời coi điều đó là "hoàn toàn không thể chấp nhận được." Động thái làm gia tăng lo ngại cuộc xung đột tại Trung Đông sẽ tiếp tục đình trệ.

Các chuyên gia phân tích tại tập đoàn tài chính ING cho rằng sự bế tắc trong đàm phán hòa bình khiến rủi ro lạm phát gia tăng. Điều này củng cố kịch bản lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài - yếu tố vốn đã gây áp lực lên giá vàng trong suốt thời gian qua.

Dù tập đoàn tài chính ING dự báo giá vàng có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm nay, nhưng việc các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ đang tạo ra nhiều bất ổn trong ngắn hạn.

Hiện thị trường đang hướng sự chú ý vào chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Trump từ ngày 13/5 tới.

Giới chức Mỹ cho biết ông Trump sẽ thảo luận về vấn đề Iran cùng nhiều nội dung khác với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tại Việt Nam, chiều 11/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 162,90-165,90 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

