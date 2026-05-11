Giá vàng trong nước giảm, thương hiệu SJC xuống ngưỡng 166,4 triệu đồng

Sáng nay (11/5), thị trường kim loại quý trong nước giảm, trong khi đó tỷ giá trung tâm tăng 6 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 163,4 triệu đồng/lượng (chiều mua vào) và 166,4 triệu đồng/lượng (chiều bán ra). Mức giá này giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước.

Ở phân khúc vàng nhẫn, thị trường ghi nhận diễn biến tương tự. Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh mức 163,4-166,4 triệu đồng/lượng, cũng giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước ngày 8/5. Công ty Phú Quý niêm yết giá từ 163 triệu đồng đến 166 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này đang dao động quanh ngưỡng 4.684 USD/ounce. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 150,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước hiện vẫn đang neo cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,6 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.118 đồng/USD, tăng 6 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước (8/5).

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tương ứng. Trong đó, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.093-26.373 đồng/USD (mua vào - bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.123-26.373 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.123-26.373 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.100-26.373 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước đi ngang, giao dịch quanh mức 167,5 triệu đồng mỗi lượng Giá vàng trong nước giữ ổn định, giao dịch quanh 167,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá quốc tế tăng 19 USD/ounce. Dù vậy, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn còn ở mức cao.