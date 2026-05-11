Giá vàng thế giới giảm khi tiến trình hòa bình Trung Đông đình trệ

Giá vàng thế giới phiên sáng 11/5 giảm, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài 10 tuần, khi các cuộc đụng độ vào cuối tuần đe dọa một thỏa thuận ngừng bắn mong manh.

Giá vàng giảm 0,5%, xuống 4,690 USD/ounce, sau khi tăng khoảng 2% vào tuần trước.

Tiến trình hòa bình Trung Đông lại bị đình trệ sau khi ông Trump gọi phản hồi mới nhất của Iran đối với đề xuất chấm dứt xung đột của ông là "hoàn toàn không thể chấp nhận được."

Sự thụt lùi này có thể khiến rủi ro lạm phát vẫn ở mức cao cũng như đưa đến khả năng lãi suất tăng, điều này gây áp lực lên giá vàng vốn không sinh lời.

Trong khi đó, truyền thông Iran ngày 10/5 dẫn một nguồn tin thân cận cho biết, bản dự thảo đề xuất mới nhất của Iran cho các cuộc đàm phán với Mỹ kêu gọi chấm dứt xung đột ngay lập tức trên mọi mặt trận và một sự đảm bảo không còn các hành động gây hấn nhằm vào Iran.

Đề xuất này cũng yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, chấp nhận quyền quản lý của Iran đối với eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ đối với các cảng của Iran tại eo biển này.

Tại Việt Nam, cuối tuần trước, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 164,50-167,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

