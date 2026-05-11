Doanh nghiệp Việt lên tiếng về vụ điều tra chống bán phá giá tôn thép mạ tại Australia với biên độ lên tới 56%

Australia điều tra chống bán phá giá tôn thép mạ Việt Nam với mức cáo buộc lên tới 56,21%. Đại diện Tập đoàn Hoa Sen khẳng định đây chưa phải kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra.

Liên quan đến một số thông tin trên truyền thông về việc sản phẩm tôn thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam bị điều tra chống bán phá giá tại Australia với mức biên độ lên tới 56,21%, Tập đoàn Hoa Sen cho biết đây chỉ là mức cáo buộc ban đầu do bên yêu cầu điều tra đưa ra trong đơn kiện , không phải kết luận sơ bộ hay kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra Australia.

Theo thông tin chính thức, ngày 30/4/2026, Ủy ban Chống bán phá giá Australia đã khởi xướng điều tra vụ việc trên cơ sở đơn yêu cầu của BlueScope Steel Limited. Trong hồ sơ khởi xướng, Tập đoàn Hoa Sen và Công ty Cổ phần Thép Nam Kim là hai doanh nghiệp Việt Nam được nêu tên. Hiện vụ việc đang ở giai đoạn khởi xướng , các doanh nghiệp liên quan đang chuẩn bị và trả lời bản câu hỏi điều tra theo quy định của cơ quan điều tra Australia./.