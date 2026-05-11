Thêm nhà máy chế biến dừa quy mô lớn tại Vĩnh Long

Chiều 11/5, tại Cụm công nghiệp Long Phước (xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long), Công ty cổ phần Chế biến dừa Á Châu (thuộc Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu) tổ chức lễ động thổ xây dựng Nhà máy chế biến dừa Á Châu 2.

Nhà máy chế biến dừa Á Châu 2 được xây dựng trên diện tích 60.000m², gồm 3 phân xưởng chính với nhiều dây chuyền chế biến hiện đại. Trong số đó, dây chuyền công nghệ tiệt trùng UHT có công suất 48.000 tấn/năm; dây chuyền sản xuất nước cốt dừa đông lạnh công suất 16.000 tấn/năm; cùng 2 dây chuyền sản xuất cơm dừa nạo sấy với tổng công suất 2.400 tấn/năm.

Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống thiết bị, dây chuyền sản xuất của nhà máy được nhập khẩu từ châu Âu, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của thị trường quốc tế.

Theo kế hoạch, Nhà máy chế biến dừa Á Châu 2 đi vào vận hành trong quý II/2027 sẽ góp phần đưa Công ty cổ phần Chế biến dừa Á Châu trở thành một trong những doanh nghiệp chế biến dừa lớn nhất Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn cho biết, Vĩnh Long hiện có hơn 122.000 ha dừa, chiếm trên 50% diện tích dừa cả nước. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng diện tích lên 132.000 ha.

Trong định hướng phát triển kinh tế-xã hội và thu hút đầu tư vào nông nghiệp, Vĩnh Long đặc biệt chú trọng phát triển bền vững, lấy công nghiệp chế biến nông sản làm mũi nhọn, nhất là các sản phẩm từ dừa.

Thời gian qua, Công ty cổ phần Chế biến dừa Á Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và nông dân xây dựng hơn 9.000 ha dừa đạt chứng nhận hữu cơ và tiếp tục mở rộng diện tích trong năm 2026.

Việc xây dựng nhà máy chế biến dừa sẽ nâng cao khả năng tiêu thụ dừa trong tỉnh, góp phần nâng tầm giá trị nông sản, giúp nông sản thoát khỏi cảnh “xuất thô,” chuyển thành dược phẩm, mỹ phẩm… những sản phẩm có giá trị cao, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thế giới.

Bên cạnh đó, dự án sẽ trực tiếp và gián tiếp tạo ra hàng nghìn việc làm, thúc đẩy các dịch vụ phụ trợ, logistics phát triển, góp phần ổn định an sinh xã hội.

Với phương châm “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp,” Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về thủ tục, an ninh trật tự để chủ đầu tư yên tâm đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh./.

Vĩnh Long: Gia tăng giá trị cho dừa Vĩnh Long từ chế biến sâu Vĩnh Long hiện có gần 120.000 ha dừa, đứng đầu cả nước, là cây trồng chủ lực tạo sinh kế cho 270.000 hộ dân trên địa bàn, do đó, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp hướng đến xuất khẩu trái dừa.

​