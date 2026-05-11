Bộ Nông nghiệp và Môi trường “thúc” tiến độ loạt dự án ở Đắk Lắk

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện các dự án do bộ quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay dự án Hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 1 đã đưa vào sử dụng nhưng các khu tái định cư, tái định canh vẫn chưa hoàn thành.

Ba dự án đang triển khai thi công gồm Hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 2, Hệ thống kênh hồ Ea H’leo 1 và Hồ Suối Cái còn chậm tiến độ do vướng mắc kéo dài trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, giải ngân vốn kế hoạch và mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án năm 2026.

Đối với dự án hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 1, hiện vẫn còn một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, di dân và xây dựng hạ tầng.

Cụ thể, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn 14,63ha đất lúa tại khu tái định canh số 2 chưa hoàn thành.

Bên cạnh đó, 90/143 hộ dân thuộc khu lòng hồ, khu tái định cư số 1 và khu tái định canh số 2 chưa nhận tiền bồi thường.

Tại khu tái định cư số 1, hiện còn 90,3/159,5ha chưa được giao đất và 133,5ha chưa cắm mốc phân lô.

Ngoài ra, còn 74,36 ha của 169 hộ dân chưa nhận đất lúa và 22,4 ha/40 hộ dân chưa nhận đất màu.

Về công tác di dân, hiện vẫn còn khoảng 120 hộ dân chưa chuyển về khu tái định cư số 2.

Với hạng mục xây dựng, dự án còn 0,6km đường tại khu màu tái định canh số 1 và 41,96ha khu lúa tái định canh số 2 chưa hoàn thành.

Đối với dự án Hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 2, dự án chưa bàn giao mặt bằng 2,3/12,6km kênh chính và 55/97,97km kênh cấp dưới.

Dự án Hệ thống kênh mương hồ Ea H’leo 1 chưa bàn giao mặt bằng 9/46km kênh cấp dưới.

Dự án Hồ Suối Cái còn 22,7/165,9ha chưa bàn giao mặt bằng khu vực đường dân sinh phía Tây, bãi vật liệu, hệ thống kênh.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mặc dù các đơn vị trực tiếp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong quá trình triển khai thực hiện, tuy nhiên công tác phối hợp giữa các chủ đầu tư với các cấp chính quyền địa phương chưa thật sự chặt chẽ, thiếu đồng bộ.

Đặc biệt là việc xây dựng kế hoạch triển khai; xác định phạm vi, vị trí các khu vực còn vướng mắc; phân định rõ thẩm quyền xử lý; xây dựng tiến độ, lộ trình giải quyết cụ thể cho từng công việc còn chậm, dẫn đến kết quả thực hiện chưa đáp ứng các mốc tiến độ đề ra; giải ngân 4 tháng đầu năm được 110,6/292,3 tỷ đồng (đạt 37,8%).

Để bảo đảm các dự án hoàn thành đúng mục tiêu, nhiệm vụ và đưa vào sử dụng trong năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo triển khai một số nội dung.

Đối với Dự án Hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 1, bộ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk tập trung rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình bộ xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo quy định trước ngày 15/5/2026.

Đồng thời, chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng, các sở, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã liên quan hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2026; hoàn thiện xây dựng các khu tái định cư, tái định canh trước ngày 30/9/2026; bàn giao và đưa vào sử dụng toàn bộ các hạng mục công trình trước ngày 31/12/2026.

Đối với 3 dự án: hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 2; hệ thống kênh hồ Ea H’leo 1 và hồ Suối Cái, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tỉnh tiếp tục quyết liệt chỉ đạo Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung triển khai, hoàn thành và bàn giao toàn bộ mặt bằng các dự án trước ngày 30/5/2026 để tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục công trình, đưa dự án vào sử dụng đúng thời hạn được phê duyệt (trước ngày 31/12/2026).

Chủ đầu tư, các cấp chính quyền địa phương, các sở, ngành tăng cường phối hợp chặt chẽ; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; sớm phê duyệt các phương án giải phóng mặt bằng còn lại và bàn giao toàn bộ mặt bằng theo thời hạn nêu trên.

Trường hợp có phát sinh các nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xem xét, giải quyết.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết bộ đã giao kế hoạch vốn 2026 cho các dự án là 292,3 tỷ đồng. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo các chủ đầu tư và đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trường hợp các dự án tiếp tục chậm tiến độ, giải ngân vốn không đạt mục tiêu, đề nghị lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là người đứng đầu theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 (Thông báo số 213/TB-VPCP ngày 25/4/2026)./.

