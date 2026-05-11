Ngành hàng xa xỉ thế giới chao đảo vì căng thẳng Trung Đông

Ngành hàng xa xỉ toàn cầu đang đối mặt sức ép ngày càng lớn từ xung đột tại Trung Đông, khi giá năng lượng leo thang, du lịch quốc tế suy giảm và biến động tỷ giá đồng loạt ảnh hưởng tới doanh thu của các tập đoàn lớn như LVMH, Hermès hay Kering.

Theo nhật báo kinh tế Pháp Les Echos ngày 10/5, giới phân tích cho rằng tác động của cuộc chiến không chỉ dừng ở thị trường năng lượng mà đang lan rộng tới toàn bộ chuỗi tiêu dùng cao cấp toàn cầu, vốn phụ thuộc lớn vào khách du lịch quốc tế và khả năng chi tiêu của tầng lớp giàu có.

Ông Edouard Aubin, chuyên gia phân tích của ngân hàng Morgan Stanley, cảnh báo tình trạng căng thẳng quanh eo biển Hormuz có thể tiếp tục gây áp lực lên tăng trưởng của ngành xa xỉ.

Theo ông, giá nhiên liệu hàng không, chi phí vận tải và năng lượng gia tăng đang trở thành yếu tố rủi ro mới đối với các tập đoàn lớn nếu xung đột và nguy cơ phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược này không sớm được giải quyết.

Ông Aubin nhận định quý 1/2026 đã cho thấy những tác động đầu tiên của cuộc khủng hoảng khi tăng trưởng doanh số toàn ngành chậm lại rõ rệt do lượng khách du lịch quốc tế sụt giảm.

Theo ông, sự suy yếu của dòng khách Trung Đông và nhu cầu mua sắm tại các trung tâm du lịch lớn đang trực tiếp ảnh hưởng đến doanh thu của nhiều thương hiệu cao cấp.

Một cửa hàng của Louis Vuitton. (Ảnh: Reuters)

Tập đoàn Pháp LVMH - chủ sở hữu các thương hiệu Louis Vuitton, Dior, Givenchy hay Moët & Chandon - cho biết doanh thu quý 1 chỉ tăng 1% theo cùng kỳ, đạt 19,1 tỷ euro (khoảng 21,6 tỷ USD), thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường.

Theo tập đoàn này, riêng tác động từ xung đột Trung Đông đã làm giảm khoảng 1 điểm phần trăm tăng trưởng trong quý đầu năm.

Ông Bernard Arnault, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc LVMH, thừa nhận triển vọng phục hồi của tập đoàn hiện phụ thuộc lớn vào khả năng sớm chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Phát biểu này được giới quan sát xem là tín hiệu cho thấy lãnh đạo doanh nghiệp xa xỉ lớn nhất thế giới đang ngày càng lo ngại trước nguy cơ nhu cầu toàn cầu suy giảm kéo dài.

Trong khi đó, Hermès - thương hiệu nổi tiếng của Pháp với dòng túi Birkin - ghi nhận doanh thu quý 1 tăng 5,6%, đạt 4 tỷ euro (khoảng 4,5 tỷ USD), thấp hơn mức tăng 7% mà giới phân tích dự báo trước đó.

Theo ban lãnh đạo Hermès, nhu cầu tại Mỹ vẫn duy trì tích cực với mức tăng doanh số 17%, song không đủ bù đắp sự sụt giảm lượng khách du lịch và nhu cầu yếu đi từ khách hàng Trung Đông.

Ông Eric du Halgouët, Giám đốc tài chính Hermès, cho biết tập đoàn cũng chứng kiến sự chững lại “rõ rệt” tại các cửa hàng trong sân bay - lĩnh vực vốn phụ thuộc trực tiếp vào lưu lượng hành khách quốc tế.

Tuy nhiên, ông cho rằng Hermès vẫn đủ khả năng “hấp thụ tác động lên biên lợi nhuận” nếu khủng hoảng chỉ kéo dài thêm vài tháng.

Ngoài xung đột địa chính trị, ngành hàng xa xỉ còn đối mặt khó khăn từ biến động tiền tệ. Đồng euro và franc Thụy Sĩ tăng giá mạnh so với USD, Nhân dân tệ và nhiều đồng tiền châu Á khác đang khiến sản phẩm xa xỉ châu Âu trở nên đắt đỏ hơn đối với khách hàng quốc tế.

Những sản phẩm túi Hermès đắt đỏ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ông Edouard Aubin nhấn mạnh tác động bất lợi từ tỷ giá trong quý 1 “không hề nhỏ”, đặc biệt trong bối cảnh ngành xa xỉ vẫn chưa thực sự phục hồi sau giai đoạn thị trường Trung Quốc suy yếu kéo dài.

Tại Kering - tập đoàn Pháp sở hữu Gucci, Saint Laurent và Balenciaga - doanh thu quý 1 giảm 6%. Bà Armelle Poulou, Giám đốc tài chính Kering, cho biết biến động tỷ giá đã gây ảnh hưởng đáng kể tới kết quả kinh doanh công bố của tập đoàn, dù hoạt động cốt lõi vẫn có dấu hiệu cải thiện.

Theo LVMH, tác động tiêu cực từ tỷ giá khiến doanh thu của tập đoàn giảm khoảng 7%, tương đương 1,7 tỷ euro (khoảng 1,9 tỷ USD) trong quý 1. Hermès cũng cho biết biến động tiền tệ khiến doanh thu giảm khoảng 290 triệu euro (khoảng 328 triệu USD).

Ông Victor Dijon, chuyên gia về ngành hàng xa xỉ của hãng tư vấn Kearney, cho rằng biến động tỷ giá hiện chủ yếu tạo áp lực tạm thời lên lợi nhuận doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo ông, thách thức quan trọng nhất hiện nay là khả năng các tập đoàn điều chỉnh chính sách giá đủ nhanh để thích ứng với môi trường kinh tế và địa chính trị đầy biến động.

Giới chuyên gia nhận định nếu xung đột Trung Đông tiếp tục kéo dài, ngành hàng xa xỉ toàn cầu có nguy cơ bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm kéo dài hơn dự kiến, trong bối cảnh thị trường Trung Quốc chưa hồi phục mạnh và chi tiêu du lịch quốc tế vẫn nhiều bất ổn./.

