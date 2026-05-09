TP Hồ Chí Minh: Doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng mạnh nhất trong vòng 1 năm

Theo đánh giá của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động thương mại-tiêu dùng của thành phố trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Đáng chú ý, riêng nhóm hàng hóa thương mại ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 16,5%, được xem là mức tăng cao nhất trong vòng một năm trở lại đây.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2026 ước đạt 161.296 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 639.349 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 16,5%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 15,4%; dịch vụ lữ hành tăng 7,7% và các dịch vụ khác tăng 9%.

Riêng lĩnh vực bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 303.563 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm lương thực, thực phẩm tăng 5,8%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 8,5%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 8,6%; xăng dầu tăng 20,5%; đặc biệt nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng tới 66,5%.

Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều yếu tố nền tảng quan trọng giúp tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố giữ được đà tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm. Trước hết, đó là các chương trình văn hóa, giải trí, kích cầu tiêu dùng triển khai liên tiếp trong 2 đợt lễ dài ngày. Bên cạnh đó, thu nhập bình quân đầu người của thành phố tiếp tục cải thiện và cao hơn nhiều địa phương khác trên cả nước, giúp người dân duy trì khả năng chi tiêu dù giá cả hàng hóa có biến động.

“Mức tăng trưởng 16,5% của nhóm hàng hóa thương mại là mức cao nhất trong khoảng một năm trở lại đây, cho thấy thị trường tiêu dùng nội địa tiếp tục phục hồi tốt, bất chấp áp lực chi phí sản xuất và giá cả nguyên vật liệu tăng cao trong thời gian qua. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với tăng trưởng kinh tế thành phố trong bối cảnh hoạt động sản xuất và xuất khẩu vẫn còn đối mặt nhiều khó khăn,” ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết.

Bên cạnh yếu tố thu nhập, sức mua của thị trường còn được hỗ trợ mạnh từ các hoạt động kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu do thành phố tổ chức.

Nhiều doanh nghiệp đã chủ động tham gia các chương trình khuyến mãi, giảm giá, đưa hàng về khu dân cư, khu công nghiệp nhằm kích thích mua sắm. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp tiêu dùng nội địa tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng của kinh tế thành phố trong bối cảnh xuất khẩu và sản xuất còn nhiều thách thức.

Cũng theo đại diện Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình bình ổn thị trường được triển khai nhiều năm qua đã góp phần quan trọng trong việc kiểm soát mặt bằng giá.

Nhờ sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn cùng hệ thống phân phối rộng khắp, thành phố vẫn duy trì được mức tăng CPI thấp hơn bình quân chung của cả nước trong nhiều giai đoạn. Các chương trình bình ổn không chỉ giúp giữ giá hàng hóa thiết yếu mà còn tạo tâm lý ổn định cho người tiêu dùng trước các biến động của thị trường.

“Dù thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, ngành công thương Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định nguồn cung hàng hóa thiết yếu trên địa bàn từ nay đến cuối năm cơ bản vẫn ổn định. Các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa, chuẩn bị nguồn cung và phương án phân phối phù hợp cho các giai đoạn cao điểm tiêu dùng. Đặc biệt, các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống người dân vẫn được đảm bảo đầy đủ, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay đứt gãy nguồn cung,” ông Nguyễn Nguyên Phương chia sẻ thêm.

Với đà phục hồi từ tiêu dùng và các giải pháp tăng nguồn cung hàng hóa, giữ ổn định giá cả và kích cầu thị trường, Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng ngành thương mại sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực trong những tháng tới, góp phần thúc đẩy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố trong năm 2026./.

