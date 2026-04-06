Quý 1/2026: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,9%

Tháng 1/2026: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,3%
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 1/2026 ước đạt 632,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.
Quý 1/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.902,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu du lịch lữ hành tăng 12,5%.
Ba tháng năm 2026, Hà Nội ước đón 8,82 triệu lượt khách, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước; khách quốc tế đạt 2,4 triệu lượt, tăng mạnh 28,7%; khách nội địa đạt 6,42 triệu lượt, tăng 17,7%.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội khóa XVI tập trung thực hiện thật tốt 4 nhiệm vụ lớn, trong đó có việc đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, nâng tầm giám sát tối cao.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội khóa XVI tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát thực tiễn và phản ứng chính sách nhanh hơn.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội khóa XVI nâng tầm giám sát tối cao của Quốc hội theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả; đổi mới theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội khóa XVI nâng cao bản lĩnh và tầm nhìn khi quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; quyết định phải đúng, trúng, kịp thời, vì lợi ích lâu dài của quốc gia.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội khóa XVI tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, xây dựng bằng được một hệ thống pháp luật hiện đại, thống nhất, ổn định, khả thi và kiến tạo phát triển.
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI là kỳ họp kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước theo Hiến pháp; đồng thời là kỳ họp tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Về cơ cấu kinh tế, khu vực dịch vụ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 43,45%, theo sau là công nghiệp và xây dựng chiếm 37,15%, nông lâm thủy sản chiếm 10,89%.
Trong quý 1/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của quý 1 kể từ năm 2020 đến nay.
Hơn 137.000 thí sinh đã tham dự đợt 1 kỳ Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, tại 55 cụm thi ở 15 tỉnh, thành phố
Kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài viết “Tăng tốc bứt phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng” nhìn lại nhiệm kỳ và kỳ vọng vào nhiệm kỳ tới.
Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, tài chính.
Chiến lược phát triển năng lượng nguyên tử đặt mục tiêu đến năm 2050 hình thành ngành kinh tế-kỹ thuật quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế xanh và bền vững.
Chiến lược năng lượng nguyên tử đặt mục tiêu hoàn thành và vận hành an toàn 2 nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận vào năm 2035, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Ba tăng 1,23% so với tháng trước do giá xăng dầu tăng cao cùng với giá vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào và vận chuyển gia tăng.
Theo Cục Thống kê, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2026 ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước (quý 1/2025 tăng 7,07%).
Tính chung quý 1/2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,76 triệu lượt người, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của quý 1 các năm từ trước đến nay.
Thời gian qua, các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, lan tỏa tới hầu hết các ngành, lĩnh vực và mọi mặt đời sống.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản quý 1 đạt 16,69 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2025. Giá trị xuất siêu nông, lâm, thủy sản đạt 4,78 tỷ, tăng 12%.
Kế hoạch tổ chức phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.
Tại Nghị định số 13/2026/NĐ-CP, Chính phủ thay đổi lịch phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng của cơ quan thống kê Trung ương so với Nghị định số 62/2024/NĐ-CP ngày 7/6/2024.
Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Kết luận số 18-KL/TW, ngày 2/4/2026 kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.”
Người dân tăng cường ý thức và biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng từ thực phẩm tự nhiên đến chế biến sẵn.
Chương trình tầm soát bệnh chuyên khoa quy mô lớn ngay tại cộng đồng được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên triển khai, với 60 điểm khám đặt tại các trạm y tế phường, xã.
Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030” nhằm hướng tới góp phần hình thành thế hệ “công dân số” của Việt Nam trong tình hình mới.
Việt Nam đặt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững đất nước; phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện Mặt Trời mái nhà.
Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng (nếu có) trên cổng tuyển sinh trước 24h ngày 17/4. Sau thời điểm này, học sinh không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký.
Tính đến 31/12/2025, diện tích rừng (gồm diện tích rừng chưa đủ tiêu chí tính tỷ lệ che phủ) là 14.971.553ha, trong đó rừng tự nhiên là 10.079.366ha và rừng trồng là 4.892.187ha.
Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện tại khu đô thị và các chung cư nhằm đáp ứng xu thế chuyển đổi xanh và nhu cầu ngày càng tăng.