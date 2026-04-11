Hàng nhãn riêng thành “van giảm áp” cho thị trường bán lẻ

Dù chi phí đầu vào biến động khó lường, mặt bằng giá cả tại các hệ thống bán lẻ hiện đại tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn bình ổn.

Bên cạnh nỗ lực kiểm soát, tối ưu chi phí từ chuỗi cung ứng, nhiều hệ thống bán lẻ đẩy mạnh phát triển nhãn hàng riêng, giải pháp được xem như “van giảm áp” giúp thị trường duy trì mặt bằng giá hợp lý giữa tình hình giá cả leo thang.

Chủ động kiểm soát chi phí từ chuỗi cung ứng

Siêu thị Mena Gourmet Võ Vân Ngân đi vào hoạt động từ đầu tháng Ba, ngay thời điểm thị trường biến động giá mạnh. Không chỉ trưng bày danh mục hàng hóa cao cấp, đa dạng, mà mức giá tại đây cũng rất hợp lý. Để làm được điều này, đơn vị đã triển khai rất nhiều giải pháp kiểm soát chuỗi cung ứng hàng hóa, giảm tối đa chi phí phát sinh để giữ ổn định giá.

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc cửa hàng Mena Gourmet Võ Văn Ngân, dù thị trường biến động, đơn vị đưa ra cam kết không tăng giá với các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, đồng thời làm việc với các nhà cung cấp để ổn định nguồn cung và ổn định giá, không ảnh hưởng đến tiêu dùng tại siêu thị.

“Chúng tôi triển khai mô hình đặt hàng tập trung, tức là hàng hóa sẽ được tập trung vào 1 tổng kho trước khi vận chuyển đến từng cửa hàng, từ đó tối ưu hóa được logistics và vận chuyển, không ảnh hưởng đến giá cả. Hiện nay các nhà cung cấp đều đặt vấn đề tăng giá, nhưng siêu thị đang ràng buộc họ bằng hợp đồng đối tác dài hạn, đảm bảo không tăng giá trong vòng 1 năm,” ông Hải chia sẻ.

Còn tại hệ thống AEON Việt Nam, song song với các chương trình ưu đãi như “Giá thấp mỗi ngày,” “Thứ tư vui vẻ” hàng tuần, đơn vị triển khai chiến dịch “Giá giảm đồng hành-An tâm tiết kiệm”, cam kết duy trì mức giá ổn định xuyên suốt 30 ngày trong tháng 4 này. Danh mục sản phẩm tập trung vào nhóm nhu yếu phẩm thiết yếu, như gạo, bột giặt, giấy vệ sinh, đồ uống...

Bên cạnh đó, AEON Việt Nam còn triển khai các chương trình ưu đãi mua số lượng lớn, góp phần tối ưu chi phí cho người tiêu dùng.

Để duy trì nguồn hàng ổn định và mức giá tốt trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, AEON Việt Nam chủ động phối hợp chặt chẽ với các đối tác để cùng tìm kiếm các giải pháp, không ngừng cải thiện chuỗi cung ứng, đồng thời kiểm soát chi phí và tối ưu hóa hoạt động vận chuyển, hạn chế tối đa biến động giá cả.

“AEON Việt Nam luôn ưu tiên duy trì nguồn hàng ổn định, cam kết giữ mức giá hợp lý trong dài hạn, đồng thời đồng hành cùng người dân trong việc ổn định chi phí sinh hoạt, giúp người dân ổn định cuộc sống,” bà Trần Thu Quỳnh, Giám đốc Cấp Cao Thu Mua Khu vực Miền Bắc và Miền Trung AEON Việt Nam cho biết.

Theo bà Trịnh Thị Hiên, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi giá cả thị trường biến động rất mạnh, thì hàng hóa từ thực phẩm, hàng tiêu dùng trong các hệ thống siêu thị rất ổn định. Đây là sự sẻ chia gánh nặng chi phí sinh hoạt cần thiết để người dân yên.

“Hiện nay giá cả thị trường tăng cao là một áp lực rất lớn với gia đình tôi, nói chung rất khó khăn. Ở bên ngoài giá tăng nhanh hơn siêu thị, mới đây tôi đi mua mấy loại quả thôi mà hơn 3 trăm nghìn, tôi còn phải hỏi lại xem có chính xác không. Trong khi đó ở siêu thị thì giá hầu như không xê xích là mấy, có chăng chỉ vài nghìn mỗi sản phẩm,” bà Hiên cho biết.

Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, biến động giá thời điểm này diễn ra rất khó lường do tác động của giá xăng dầu và chi phí đầu vào. Sở thường xuyên theo dõi thị trường để kịp thời có giải pháp điều tiết phù hợp. Sự điều hành linh hoạt của các hệ thống trong việc tối ưu chuỗi cung ứng, cắt giảm chi phí không cần thiết là chìa khóa để duy trì cân bằng thị trường.

“Trong tình hình sức mua hiện nay khó khăn, việc điều chỉnh tăng giá sẽ tác động ngược lại, ảnh hưởng đến sức tiêu thụ hàng hoá. Tính toán của doanh nghiệp cho thấy, phải giữ giá và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước tổ chức, tham gia chương trình kích cầu để tăng sức mua tăng. Thành phố đang phát huy chương trình bình ổn như một công cụ điều tiết thị trường, cam kết giữ giá thấp hơn thị trường từ 5-10%,” ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Hàng nhãn riêng lên ngôi

Theo các chuyên gia thị trường, trong bối cảnh thu nhập chưa phục hồi hoàn toàn, lại thêm biến động chi phí đầu vào tăng, người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang các sản phẩm có giá hợp lý nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Đây chính là “cơ hội vàng” để hàng nhãn riêng phát triển mạnh.

Người dân mua rau củ nhãn riêng 365 Fresh của siêu thị Lotte Mart Nam Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Nếu như trước đây, hàng nhãn riêng thường bị xem là lựa chọn thay thế giá rẻ. Hiện nay các nhà bán lẻ đã đầu tư mạnh vào chất lượng, bao bì và tiêu chuẩn sản xuất, giúp thay đổi nhận thức của người tiêu dùng. Nhiều sản phẩm nhãn riêng có chất lượng tương đương, thậm chí vượt sản phẩm thương hiệu.

Là khách hàng ruột của sản phẩm khăn giấy ướt nhãn riêng tại siêu thị Lotte Mart Nam Sài Gòn, chị Phan Thị Bích Ngọc, phường Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhà có trẻ nhỏ nên chi phí rất nhiều. Những sản phẩm nhãn riêng với giá hợp lý, lại kèm nhiều khuyến mãi là lựa chọn, giúp chị vừa yên tâm về sức khỏe gia đình, vừa ổn định chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Theo ông Lê Lai, Giám đốc Siêu thị Lotte Mart Nam Sài Gòn, từ năm 2016, Lotte Mart Việt Nam đã phát triển nhãn hàng riêng, đến nay, hệ thống đã có khoảng 900 sản phẩm, đa dạng ngành hàng, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng với chất lượng ổn định và mức giá cạnh tranh. Phân khúc hàng nhãn riêng được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm có chất lượng với mức giá hợp lý. Đây cũng là một trong những chiến lược trọng tâm của đơn vị nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng.

“Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động về giá, hàng nhãn riêng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ bình ổn giá và kích cầu tiêu dùng. Với lợi thế được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và tối ưu chi phí, các sản phẩm nhãn hàng riêng thường có mức giá thấp hơn từ 10-30% so với các thương hiệu thông thường, qua đó trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều người tiêu dùng,” ông Lê Lai cho biết.

Cũng theo ông Lai, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhóm hàng nhãn riêng, đặc biệt ở phân khúc sản phẩm tiêu dùng thiết yếu. Bằng việc tập trung tối ưu chuỗi cung ứng, tinh giản chi phí vận hành và loại bỏ các chi phí không cần thiết nhằm giảm giá thành sản phẩm ở mức tối đa, đơn vị kỳ vọng đây là giải pháp trọng tâm giúp doanh nghiệp vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, vừa đồng hành cùng người tiêu dùng trong việc tiết kiệm chi tiêu, đồng thời góp phần ổn định thị trường bán lẻ.

Hàng nhãn riêng đang được phát triển khá phổ biến tại nhiều hệ thống bán lẻ lớn khác như MM Mega Market, GO!, Saigon Co.op, Wincommerce… không chỉ giúp siêu thị kiểm soát giá mà còn tạo ra sự khác biệt cạnh tranh trên thị trường, đồng thời góp phần ổn định cung-cầu, đặc biệt trong những thời điểm giá cả biến động mạnh. Khi siêu thị chủ động được nguồn hàng và giá bán, áp lực tăng giá chung trên thị trường cũng được giảm bớt.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, việc đẩy mạnh hàng nhãn riêng đang cho thấy hiệu quả rõ nét trong việc bình ổn giá. Tuy nhiên, để giải pháp này phát huy tối đa tác dụng, cần sự phối hợp đồng bộ giữa nhà bán lẻ, nhà sản xuất và cơ quan quản lý nhằm đảm bảo minh bạch, chất lượng và quyền lợi người tiêu dùng./.

