Thị trường bán lẻ Hà Nội: Kích cầu tiêu dùng, đạt mục tiêu tăng trưởng 14%

Những tháng cuối năm 2025, người dân Thủ đô sẽ được trải nghiệm mua sắm khuyến mại tại hơn 1.000 điểm bán hàng khuyến mại thuộc nhiều hệ thống bán lẻ và siêu thị lớn như Central Retail, BRGmart, Fujimart, Winmart, Aeon.

Chỉ còn hai tháng nữa là kết thúc năm 2025, trong thời gian này các trung tâm thương mại và doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tập trung chuẩn bị hàng hóa, đưa ra nhiều chương trình khuyến mại đa dạng với quy mô lớn để quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu, nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu dùng, gia tăng doanh thu cho dịp mua sắm cao điểm cuối năm.

Doanh thu bán lẻ tăng trưởng tích cực trong 10 tháng qua

Trong tháng 10/2025 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 87.600 tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 53.300 tỷ đồng; doanh thu lưu trú, ăn uống đạt 14.100 tỷ đồng; doanh thu du lịch lữ hành đạt 3.900 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ khác đạt 16.300 tỷ đồng.

Con số này cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng tích cực của nền kinh tế, chủ yếu nhờ sức mua trong nước tăng cao, các hoạt động lưu trú, dịch vụ ăn uống và du lịch lữ hành đang có nhiều khởi sắc.

Tính chung 10 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 789.100 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 493.900 tỷ đồng, chiếm 62,6% tổng mức và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu lưu trú, ăn uống đạt 113.200 tỷ đồng, chiếm 14,3% và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu du lịch lữ hành đạt 29.700 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ khác đạt 152.300 tỷ đồng.

Khách hàng mua sắm tại Big C Long Biên (Hà Nội). (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Hà Nội nỗ lực hoàn thành mục tiêu

Do nhu cầu tiêu dùng của xã hội tăng cao, thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp kích cầu tiêu dùng, phấn đấu đưa tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 đạt mục tiêu tăng trưởng 14%.

Thành phố Hà Nội đã chính thức kích hoạt Ngày hội khuyến mại tháng 11 tại khu đô thị Times City, một hoạt động trong chuỗi Chương trình Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2025.

Với chủ đề “Tưng bừng khuyến mại, rộn ràng mua sắm," người tiêu dùng được trải nghiệm mua sắm tại 100 gian hàng thuộc nhiều lĩnh vực, như thời trang, công nghệ, hàng tiêu dùng, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP… với mức giảm giá đến 50%; đồng thời tìm hiểu, ủng hộ các sản phẩm “Tự hào hàng Việt," khám phá không gian phố thương mại, khu vực trải nghiệm công nghệ số…

Sở Công Thương xác định rõ chương trình không phải là sự kiện tiêu dùng đơn thuần, mà góp phần thúc đẩy phát triển thị trường nội địa, gia tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Thủ đô, đồng thời định hình văn hóa tiêu dùng văn minh, hiện đại của người dân.

Lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội đánh giá tiêu dùng nội địa là động lực quan trọng nhất trong ba động lực tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, cần tiếp tục củng cố sức mua của thị trường trong nước thông qua các chính sách phù hợp, nhằm kích thích tổng cầu nội địa và tiêu dùng.

Năm 2025, thành phố đã ban hành các Kế hoạch số 171/KH-UBND thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu năm 2025; Kế hoạch số 299/KH-UBND về việc tổ chức Chương trình Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2025…

Sở Công Thương Hà Nội đã và đang triển khai các nội dung chương trình được phê duyệt, phối hợp các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhất là các hệ thống bán lẻ lớn trên địa bàn tổ chức chương trình bình ổn giá, kích cầu tiêu dùng.

Từ nay đến cuối năm, các doanh nghiệp bán lẻ sẽ tập trung nguồn lực, đẩy mạnh khuyến mãi, quảng bá sản phẩm để giữ nhịp tăng trưởng.

Hà Nội đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng GRDP đạt từ 8% trở lên, đồng thời phấn đấu mức tăng tổng bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 14% trong năm 2025.

Không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng, dư địa phát triển của thị trường bán lẻ Hà Nội còn đến từ định hướng lấy người tiêu dùng làm trung tâm. Theo đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã xây dựng và áp dụng Bộ tiêu chí “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng” trong lĩnh vực bán lẻ. Đây là bộ khung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ tiêu chí này tập trung đánh giá toàn diện mức độ tuân thủ pháp luật và thực hiện chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thông qua nhiều nhóm tiêu chí cụ thể như: Trách nhiệm đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho người tiêu dùng; Trách nhiệm cung cấp thông tin minh bạch, chính xác cho khách hàng; Trách nhiệm cung cấp bằng chứng giao dịch, hóa đơn rõ ràng, đầy đủ…

Việc triển khai Bộ tiêu chí không chỉ giúp doanh nghiệp hoàn thiện quy trình quản trị, mà còn tăng cường niềm tin và sự gắn kết với người tiêu dùng, tạo động lực phát triển bền vững cho toàn ngành bán lẻ.

Gian trưng bày giới thiệu sản phẩm mây tre đan xuất khẩu đạt tiêu chuẩn OCOP đến từ Sóc Sơn, Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Doanh nghiệp đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng

Cuối năm là thời điểm vàng cho các hoạt động thương mại và tiêu dùng. Đây cũng là giai đoạn doanh nghiệp tập trung nguồn lực, đẩy mạnh doanh số thông qua các biện pháp kích cầu tiêu dùng, quảng bá sản phẩm.

Từ nay đến cuối năm, các doanh nghiệp, cửa hàng trên địa bàn Thủ đô sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động khuyến mại, giảm giá, tri ân người tiêu dùng để đẩy nhanh việc tiêu thụ hàng hóa, như chương trình sale trên nhiều nền tảng thương mại điện tử, sự kiện mua sắm Hà Nội đêm không ngủ - Hanoi Midnight Sale 2025, sự kiện Black Friday… Các ngày lễ lớn như Giáng sinh, Tết Dương lịch… sẽ góp phần gia tăng hoạt động mua sắm, tiêu dùng.

Cũng trong tháng 11 này, người dân Thủ đô sẽ được trải nghiệm mua sắm khuyến mại tại hơn 1.000 điểm bán hàng khuyến mại thuộc nhiều hệ thống bán lẻ và siêu thị lớn như Central Retail (GO!, Topmarkets), BRGmart, Fujimart, Winmart, Aeon, Lotte, Co.opmart, MediaMart, Pico, Sói Biển, HomeFarm, Hacom…

Các hệ thống này đều đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mại hấp dẫn, với mức giảm giá lên tới hơn 50% cho hàng nghìn sản phẩm, kèm theo nhiều chương trình quà tặng hấp dẫn, ưu đãi giảm thêm khi thanh toán không tiền mặt tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, hệ thống mua sắm của Central Retail (gồm Đại siêu thị GO!, Tops Market, Big C, GO!, Nguyễn Kim...) đang triển khai hàng loạt các chương trình khuyến mại giảm giá tới 50%, áp dụng cho hàng nghìn mặt hàng.

Với dân số hơn 10 triệu người, sức mua ngày càng cao và hệ thống hạ tầng thương mại phát triển nhanh, Hà Nội được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng nhất cả nước. Khi doanh nghiệp-chính quyền-người tiêu dùng cùng đồng hành, lấy niềm tin và trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm, thị trường bán lẻ Hà Nội hứa hẹn sẽ tiếp tục là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế Thủ đô và cả nước trong những năm tới./.

Đa dạng mặt hàng mẫu mã phục vụ khách mua sắm tại siêu thị AEON Long Biên. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)