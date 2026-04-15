Chứng khoán toàn cầu khởi sắc nhờ triển vọng hòa bình tại Trung Đông

Thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt tăng điểm trong phiên 14/4 nhờ hy vọng về một thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông và eo biển Hormuz mở cửa trở lại.

Tại phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,7%, đóng cửa ở mức 48.535,99 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,2% lên 6.967,38 điểm, và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite 2,0% lên 23.639,08 điểm.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã phục hồi hoàn toàn về mức trước khi Mỹ và Israel khởi động chiến dịch không kích Iran vào ngày 28/2.

Các thị trường chứng khoán hàng đầu châu Á cũng chốt phiên với mức tăng đáng kể. Tại châu Âu, phần lớn các sàn giao dịch cổ phiếu đều đi lên. Tuy nhiên, chỉ số FTSE 100 của thị trường London (Anh) chỉ nhích nhẹ 0,3%, do đà lao dốc của giá dầu kéo theo sự sụt giảm giá cổ phiếu của các “ông lớn” năng lượng như BP và Shell.

Cụ thể, chỉ số FTSE 100 của London tăng 0,3% lên 10.609,06 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 1,1% lên 8.327,86 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng 1,3% lên 24.044,22 điểm.

Chuyên gia phân tích David Morrison từ Trade Nation nhận định giới đầu tư đang "định giá chiến thắng" vào thị trường. Ông cho biết dòng tiền đang đổ mạnh vào các tài sản rủi ro (như cổ phiếu) nhằm đón đầu kịch bản chiến tranh đột ngột kết thúc.

Trái lại, Giám đốc đầu tư Tom Cahill của Ventura Wealth Management cảnh báo thị trường đang "phản ứng thái quá" trước các thông tin này. Ông Cahill lo ngại các doanh nghiệp có thể vin vào lý do chiến sự để hạ dự báo lợi nhuận trong thời gian tới.

Các ngân hàng lớn của Mỹ gồm JPMorgan Chase, Citigroup và Wells Fargo đều báo cáo lợi nhuận hàng quý cao hơn, phản ánh sức mua ổn định của người tiêu dùng Mỹ. Dù vậy, trong ba “ông lớn” này, chỉ có cổ phiếu của Citigroup ghi nhận đà tăng giá.

Trong khi đó, cổ phiếu của tập đoàn xa xỉ Pháp LVMH chìm trong sắc đỏ phần lớn thời gian giao dịch sau khi báo cáo doanh thu quý I giảm 6% do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông, nhưng vẫn kịp chốt phiên với mức tăng nhẹ.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 16,69 điểm (0,95%) lên 1.775,65 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 0,75 điểm (0,30%) lên 252,41 điểm./.

