Thị trường chứng khoán kỳ vọng vào động lực cải cách và triển vọng nâng hạng

Sau một tuần giao dịch đầy cảm xúc với phiên bùng nổ "lịch sử" vào giữa tuần, thị trường chứng khoán đang đứng trước những kỳ vọng mới nhưng cũng đầy thách thức. Trong bối cảnh địa chính trị thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều biến số, giới chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cần chiến lược giải ngân trọng tâm hơn là cuốn theo tâm lý (sợ lỡ cơ hội).

"Cú hích" từ các trụ cột vĩ mô

Thị trường chứng khoán tuần qua đã chứng kiến một kịch bản ít ngờ tới. Phiên giao dịch ngày thứ Tư (ngày 8/4) đã ghi dấu ấn đậm nét khi VN-Index bùng nổ gần 80 điểm, đưa chỉ số lên mốc 1.756,55 điểm với sắc tím lan tỏa. Theo giới phân tích, đây không đơn thuần là một nhịp hồi kỹ thuật mà là sự cộng hưởng của nhiều động lực quan trọng.

Bà Vũ Thị Quỳnh Trang, chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Pinetree, nhận định thị trường bùng nổ dựa trên nền tảng niềm tin được củng cố. Việc kiện toàn bộ máy Chính phủ với việc tân Thủ tướng Lê Minh Hưng nhậm chức cùng thông điệp coi mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% là 'mệnh lệnh phát triển' đã tạo ra một luồng sinh khí mới. Song song đó, chỉ đạo của tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cam kết hạ lãi suất từ 0,5%-1% là một tín hiệu tích cực cho chi phí vốn của doanh nghiệp.

Bên cạnh yếu tố nội tại, bà Trang nhấn mạnh động lực từ dòng vốn ngoại cũng trở nên rõ nét khi Tổ chức FTSE Russell xác nhận lộ trình đưa Việt Nam lên thị trường mới nổi vào tháng Chín. Điều này thể hiện như một lời cam kết về tính minh bạch và khả năng tiếp nhận dòng vốn lớn từ các quỹ ETF toàn cầu. Thêm vào đó, việc căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt với thỏa thuận đình chiến giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu rớt 15%, trực tiếp giải tỏa áp lực lạm phát “nhập khẩu,” vốn là "hòn đá tảng" vốn đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư suốt thời gian qua.

Thận trọng với "khoảng trống giá"

Mặc dù sắc xanh bao phủ, các chuyên gia kỹ thuật vẫn đưa ra những lưu ý về cấu trúc vận động của chỉ số. Bởi, phiên tăng điểm mạnh đã tạo ra một “khoảng trống giá” lớn tại vùng 1.677-1.705 điểm.

Đóng cửa thị trường (ngày 10/4), VN-Index dừng ở mức 1.750 điểm, tăng 65,96 điểm (+3.92%) so với tuần trước. Nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) chỉ ra VN-Index kết thúc phiên cuối tuần với lực cung dâng cao. Ở khung đồ thị kỹ thuật khác cũng cho thấy khả năng chỉ số sẽ rung lắc trong 1-2 phiên đầu tuần tới là rất cao. Tuy nhiên, VCBS nhận định chỉ số đã xuất hiện tín hiệu của sự bứt phá sau khi hoàn thành kiểm tra động lực tại vùng 1.750 điểm.

Đồng quan điểm về sự thận trọng, bà Quỳnh Trang (Pinetree) nhấn mạnh: “Động lực thực sự của phiên tăng 80 điểm phần lớn đến từ yếu tố ngoại biên là giá dầu sụt giảm. Do đó, biến động của thị trường sẽ thiên về một “nhịp nảy” hồi kỹ thuật mạnh mẽ hơn là một 'siêu sóng' tăng trưởng ngay lập tức.

Việc hở khoảng trống lớn ở mức dưới và tiệm cận khu vực giá cũ ở trên (VN-Index 1.769 điểm) thường dẫn đến xu hướng lình xình để lấp khoảng trống giá. Do đó, bà Trang khuyến nghị nhà đầu tư nên kiềm chế tâm lý (sợ lỡ cơ hội) và chờ đợi những nhịp chùng xuống để giải ngân.

Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên kiềm chế tâm lý (sợ lỡ cơ hội) và chờ đợi những nhịp chùng xuống để giải ngân.

Không đánh đổi ổn định vĩ mô

Tâm điểm của giới đầu tư chuyên nghiệp và các cơ quan quản lý hiện đang đổ dồn vào những động thái từ Ngân hàng Nhà nước. Tại cuộc họp gần nhất với 46 ngân hàng thương mại, thông điệp được đưa ra rất rõ ràng: Hỗ trợ tăng trưởng nhưng kiểm soát lạm phát quanh mức 4,5%.

Nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Maybank đánh giá cao tính thực thi của chính sách: “Yêu cầu các ngân hàng giảm 50-100 điểm cơ bản lãi suất huy động cho các khoản tiền gửi mới trên 6 tháng từ ngày 10/4. Đây là biện pháp trực tiếp để hạ nhiệt đà tăng lãi suất vốn đã tăng hơn 200 điểm cơ bản trước đó. Chúng tôi dự báo nếu áp lực tỷ giá ở mức vừa phải, lãi suất tiền gửi 12 tháng phổ biến có thể duy trì trong khoảng 6,5%-7% cho năm 2026, tạo môi trường thuận lợi cho thị trường chứng khoán.”

Tuy nhiên, Maybank cũng đưa ra những phân tích về áp lực lên biên lợi nhuận thuần (NIM) của ngành ngân hàng. Việc Ngân hàng Nhà nước dùng cơ chế hạn mức tín dụng để điều tiết và có thể xử lý các tổ chức không tuân thủ cam kết lãi suất cho thấy một động thái quản lý chặt chẽ. Đáng chú ý, đề xuất đưa tiền gửi Kho bạc Nhà nước vào cách tính tỷ lệ LDR (dư nợ cho vay/vốn huy động) được chuyên gia Maybank đánh giá là bước đi không tốt cho ngành ngân hàng trong dài hạn, vì có thể làm biến dạng cấu trúc thanh khoản hệ thống, dù có thể hỗ trợ ngắn hạn cho các ngân hàng quốc doanh (SOCBs).

Trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh mẽ, việc lựa chọn danh mục quan trọng hơn là nhìn vào điểm số của VN-Index. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư tập trung vào các nhóm cổ phiếu đang thu hút dòng tiền mạnh mẽ nhờ hiệu quả hoạt động và cấu trúc tài sản tối ưu, xu hướng tăng dài hạn theo tiến độ đầu tư công và phục hồi sản xuất, cổ phiếu có định giá hấp dẫn dòng vốn ngoại sau khi thị trường sau nâng hạng./.

