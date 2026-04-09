Bất ổn thị trường tài chính Hàn Quốc hạ nhiệt sau thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol ngày 9/4 cho biết sự biến động trên thị trường tài chính và ngoại hối nước này đã “phần nào giảm bớt” sau thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, sau thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm ngừng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran trong hai tuần, thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã tăng vọt gần 7% vào ngày 8/4, trong khi đồng won Hàn Quốc mạnh lên đáng kể so với đồng USD.

Phát biểu trong cuộc họp cấp bộ trưởng của Chính phủ Hàn Quốc về ổn định giá tiêu dùng, ông Koo cho biết trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần gần đây ở Trung Đông, sự biến động trên thị trường tài chính và ngoại hối dường như đã phần nào giảm bớt. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc sẽ vẫn thận trọng và tiếp tục tập trung vào việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế.

Ông Koo cũng nhấn mạnh rằng Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức để giảm bớt gánh nặng cho sinh kế của người dân bằng cách cải thiện cơ cấu phân phối hàng hóa thiết yếu, đồng thời giải quyết những khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải và thiết lập một trật tự thị trường công bằng./.

Đồng won của Hàn Quốc xuống mức thấp nhất trong 17 năm qua Tại thời điểm 15 giờ 30 phút theo giờ Seoul, đồng won được niêm yết ở mức 1.497,5 won/USD, mức định giá thấp nhất của đồng nội tệ Hàn Quốc kể từ ngày 10/3/2009.