Cà Mau tổ chức phiên chợ OCOP quảng bá sản phẩm đặc sản địa phương

Trong 2 ngày 9 và 10/5, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cà Mau, số 94 đường Phan Ngọc Hiển, phường Tân Thành, Cà Mau, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình Cà Mau tổ chức Phiên chợ OCOP, vừa bán vừa livestream bán hàng trực tuyến, giới thiệu quảng bá các sản phẩm đặc sản của địa phương trong tỉnh.

Phiên chợ được tổ chức nhằm đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Cà Mau trên các nền tảng mạng xã hội, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử cho cán bộ quản lý và thành viên hợp tác xã, góp phần xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP tỉnh gắn với chất lượng, nguồn gốc và bản sắc địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cà Mau, phiên chợ là nơi giới thiệu những sản phẩm tinh hoa của vùng Đất Mũi, lần đầu tiên được tổ chức tại Cà Mau.

Đây cũng là cơ hội để đặc sản địa phương tiếp cận rộng rãi hơn và lan tỏa mạnh mẽ hơn đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Phiên chợ không chỉ là nơi hội tụ sản phẩm, cung cấp sản phẩm nông thôn tiêu biểu mà còn là bước tiến quan trọng thúc đẩy kinh tế số, mở rộng thị trường tiêu thụ các thương hiệu đặc sản Cà Mau.

Phiên chợ có sự tham gia của 28 hợp tác xã và cơ sở kinh doanh, tham gia trưng bày, quảng bá, giới thiệu 91 sản phẩm là các mặt hàng đặc sản OCOP đặc sản địa phương ở các xã, phường trong tỉnh.

Phiên chợ hứa hẹn mang đến một không gian đậm sắc hương vùng đất địa đầu cực Nam tổ quốc, từ những sản vật quen thuộc đến các sản phẩm chế biến đặc sắc mang đậm giá trị bản địa, cùng chất lượng và câu chuyện của người làm ra sản phẩm không chỉ dừng lại ở trải nghiệm mua sắm trực tiếp, phiên chợ còn bắt nhịp xu hướng số hóa khi các sản phẩm OCOP Cà Mau sẽ được giới thiệu, livestream trên fanpage thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Cà Mau trong khung giờ từ 18h đến 21h30 những ngày mở bán.

Ông Nguyễn Quốc Danh, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Cà Mau khẳng định, đơn vị sẽ tích cực hỗ trợ cho các hợp tác xã trong chương trình livestream Phiên chợ OCOP và livestream, bán hàng trực tuyến vào thứ 5 hàng tuần trong thời gian tới; qua đó không chỉ giúp các hợp tác xã quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mà đơn vị cũng muốn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số của tỉnh, đưa các sản phẩm OCOP của địa phương vươn xa hơn.

Trong 2 ngày 9 và 10/5, với việc livestream, bán hàng trực tiếp và trực tuyến, rất đông người dân đã tìm đến phiên chợ để mua cũng như chia sẻ, quảng bá sản phẩm qua nền tảng xã hội, trang fanpage thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Cà Mau, qua đó, nhiều hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh có sản phẩm OCOP đã tiêu thụ lượng sản phẩm lớn trong 2 ngày qua.

Các sản phẩm OCOP được tiêu thụ mạnh tại phiên chợ OCOP cũng là những mặt hàng thế mạnh của địa phương là các sản phẩm như cá khô, tôm khô, mắm cua biển, mắm ba khía, muối các loại, các sản phẩm từ bánh, gạo, gia vị… được trưng bày bắt mắt, an toàn đảm bảo vệ sinh thực phẩm, sản phẩm mẫu mã, bao bì đẹp, bắt mắt…/.

Công nghệ số đưa sản phẩm OCOP chạm tới thị trường mới Chuyển đổi số đang trở thành “cánh tay nối dài” giúp các chủ thể OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) tối ưu hóa giá trị và mở rộng không gian phát triển.

​

​

​