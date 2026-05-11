Ông Phạm Hồng Hải xin từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc ngân hàng OCB

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) vừa công bố thông tin về việc ông Phạm Hồng Hải gửi đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh OCB đang bước vào giai đoạn chiến lược mới, với những định hướng phát triển và mục tiêu tăng trưởng dài hạn.

Ông Phạm Hồng Hải đã có 2 năm đồng hành cùng OCB, giữ vai trò Tổng Giám đốc trong giai đoạn ngân hàng chuyển mình mạnh mẽ, thực hiện định vị, tái cấu trúc chiến lược kinh doanh tổng thể và cơ cấu tổ chức, xác định lại phân khúc khách hàng mục tiêu, tiếp tục đẩy mạnh ngân hàng số và gia tăng trải nghiệm người dùng - những yếu tố giúp OCB củng cố vị thế khác biệt trên thị trường tài chính ngân hàng.

Giai đoạn này OCB cũng ưu tiên việc xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, tạo nền tảng vận hành ổn định và linh hoạt để ngân hàng thích ứng với biến động của thị trường.

Ông Phạm Hồng Hải, sinh năm 1974, là gương mặt rất quen thuộc trong giới tài chính. Trước khi về đầu quân cho OCB, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam, trở thành người Việt đầu tiên giữ vị trí lãnh đạo cao nhất trong hệ thống ngân hàng quốc gia của HSBC toàn cầu từ tháng 12/2014.

Mới đây, OCB vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026 với những chuyển biến tích cực. Theo đó, tổng tài sản của OCB đạt 344.098 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm và tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Huy động thị trường 1 đạt 232.284 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 210.428 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm và tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tín dụng xanh toàn hàng tăng trưởng 15% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng thu thuần của OCB đạt 2.722 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Kết thúc quý 1/2026, lợi nhuận trước thuế OCB đạt 1.224 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng ấn tượng này cho thấy rõ nét những dấu hiệu tích cực về nền tảng phát triển của OCB trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều biến động, thách thức./.

Ông Phạm Đức Ấn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngày 8/4/2026, ông Phạm Đức Ấn chính thức trở thành Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sau khi được Quốc hội phê chuẩn thay bà Nguyễn Thị Hồng đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.