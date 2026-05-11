Hàn Quốc hỗ trợ dự án phát triển vùng trồng mè tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 11/5, Tổng công ty Cộng đồng Nông thôn và ngư nghiệp Hàn Quốc” (KRC), trực thuộc Chính phủ Hàn Quốc, cho biết sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp, lương thực và nông thôn Hàn Quốc (MAFRA) triển khai dự án hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị mè (vừng) tại Việt Nam.



Thông tin cho biết lễ khởi động dự án tại Việt Nam đã được tổ chức ngày 8/5. Với tổng vốn đầu tư khoảng 6,7 tỷ won (tương đương gần 4,8 triệu USD) đến năm 2027, dự án tập trung vào hai địa phương có diện tích trồng mè lớn là Nghệ An và Đồng Tháp.



Theo kế hoạch, phía Hàn Quốc sẽ hỗ trợ xây dựng trung tâm thu mua và phân phối nông sản (APC), phát triển cơ sở sản xuất giống, đồng thời cung cấp thiết bị chế biến và sấy khô.

Ngoài đầu tư hạ tầng, dự án còn bao gồm hoạt động cử chuyên gia nông nghiệp Hàn Quốc sang Việt Nam và đào tạo nông dân địa phương nhằm chuyển giao công nghệ canh tác tiên tiến.



Đáng chú ý, Nghệ An hiện đang thúc đẩy phát triển cây mè như một sản phẩm nông nghiệp đặc thù gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, năng suất và công nghệ chế biến hiện vẫn còn hạn chế, làm giảm sức cạnh tranh của ngành hàng này.



Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Nông nghiệp và môi trường Việt Nam, cho biết dự án hợp tác với Hàn Quốc sẽ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng mè và cải thiện thu nhập cho nông dân.



Trong khi đó, đại diện MAFRA của Hàn Quốc nhấn mạnh đây là một phần trong chiến lược mở rộng hợp tác phát triển nông nghiệp bền vững và tăng cường an ninh lương thực giữa Hàn Quốc và Việt Nam./.



