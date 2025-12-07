10 món ăn ngon và bổ dưỡng, dễ chế biến từ vừng đen và vừng trắng

Vừng (mè) được coi là thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ, bảo vệ tim mạch, chống lão hóa, nâng cao sức khỏe toàn diện.

Hạt vừng có lẽ là một trong những loại hạt có dầu đầu tiên được nhân loại biết đến.

Vừng có hai loại: vừng đen và vừng trắng. Ngoài là hạt mang lại vị giòn và thơm ngon cho bữa ăn của bạn, vừng còn có nhiều công dụng đối với sức khỏe.

Vừng có thể được sử dụng để rắc lên món ăn, làm nhân, hoặc chế biến thành các món ăn hoàn chỉnh. Các món ăn từ vừng rất đa dạng, từ món ăn vặt đến món chính, có thể kể đến muối vừng, bánh mì vừng, chè vừng, xôi gấc vừng, gỏi cuốn, thịt chiên vừng, chả cá mè trắng, và các loại sữa hạt hay bơ mè.

Dưới đây là những món ăn ngon và bổ dưỡng từ vừng

Chè vừng đen (Chí mà phù)

Chè mè đen bổ huyết, dưỡng tóc, nhuận tràng, ăn nóng vào buổi sáng hoặc tối, rất tốt cho người suy nhược, phụ nữ sau sinh.

Nguyên liệu: Vừng đen rang: 100g Gạo nếp: 50g Đường phèn: 80g Gừng tươi: 1 lát (tùy chọn) Cách làm: Vừng đen rang chín, xay nhuyễn. Gạo nếp ngâm 1–2 giờ, xay nhuyễn cùng vừng với nước. Nấu hỗn hợp trên lửa nhỏ, khuấy đều tay. Khi sánh lại, thêm đường phèn, gừng nếu thích.

Bánh trôi vừng đen

Là món ăn truyền thống ngày Tết Hàn thực hoặc ngày rằm, bánh trôi vừng đen có vị ngọt dịu, dẻo mềm, thơm bùi

Nguyên liệu: Bột nếp: 200g Vừng đen rang xay: 100g Đường thốt nốt hoặc đường vàng: 50g Gừng: vài lát Vừng trắng: rắc mặt Cách làm: Trộn vừng đen xay với đường làm nhân. Vo viên bột nếp, nhồi nhân vào trong. Luộc bánh đến khi nổi, vớt ra nấu lại với nước đường gừng. Rắc vừng trắng lên mặt trước khi dùng.

Cơm nắm vừng muối (Onigiri kiểu Việt)

Cơm nắm vừng muối là món ăn đơn giản, tiện lợi, bổ sung khoáng chất, hay được dùng trong bữa sáng hoặc mang theo picnic.

Nguyên liệu: Cơm trắng hoặc gạo lứt Muối vừng (vừng trắng + muối giã nhuyễn, tỉ lệ 10:1) Cách làm: Trộn cơm với muối vừng. Nắm thành từng khối nhỏ vừa ăn, có thể bọc rong biển.

Bánh quy vừng trắng

Bánh quy vừng trắng có vị giòn rụm, thơm béo, dùng cho bữa nhẹ, kèm trà.

Nguyên liệu: Bột mỳ: 150g Đường: 60g Bơ: 100g Vừng trắng: 50g Cách làm: Trộn bơ, đường, bột, sau đó nhào mịn. Nặn thành viên nhỏ, rắc vừng trắng. Nướng 160°C trong 12-15 phút đến khi vàng giòn.

Súp bí đỏ vừng đen

Súp bí đỏ mè đen hỗ trợ tăng cường trí nhớ, dưỡng não

Nguyên liệu: Bí đỏ: 300g Nước cốt dừa: 100ml Vừng đen rang: 2 muỗng Hành tím, dầu mè, gia vị Cách làm: Hấp chín bí, xay nhuyễn với nước dừa. Nấu sôi, nêm nếm vừa ăn. Múc ra tô, rắc vừng đen lên mặt và chút dầu mè.

Salad rau củ rắc vừng trắng

Salad rau củ rắc vừng trắng thanh mát, dễ tiêu hóa

Nguyên liệu: Dưa leo, cà rốt, xà lách, cà chua Sốt mè rang Nhật (hoặc nước tương + dầu mè) Vừng trắng rang Cách làm: Rau củ rửa sạch, thái mỏng. Trộn với sốt và rắc vừng trắng lên. Dùng lạnh, khai vị hoặc ăn kèm món chính.

Bánh mỳ vừng trắng nướng giòn

Bánh mỳ vừng trắng nướng giòn được coi là bữa sáng nhẹ nhàng, đầy năng lượng

Nguyên liệu: Bánh mỳ sandwich Vừng trắng rang Bơ đậu phộng hoặc bơ vừng đen Cách làm: Phết bơ lên bánh, rắc vừng trắng. Nướng 5–7 phút đến khi vàng. Cắt lát dùng nóng kèm sữa.

Canh rong biển mè trắng (kiểu Hàn)

Canh rong biển vừng trắng (kiểu Hàn) có tác dụng bổ máu, thanh lọc cơ thể, thích hợp cho phụ nữ sau sinh hoặc người ăn chay.

Nguyên liệu: Rong biển khô: 10g Thịt bò: 100g hoặc chay Vừng trắng, dầu mè, nước tương Cách làm: Phi hành + dầu vừng, cho thịt vào xào. Thêm rong biển đã ngâm, nêm gia vị. Nấu chín, rắc mè trắng trước khi tắt bếp.

Bơ vừng đen

Nguyên liệu: Vừng đen rang: 100g Dầu mè hoặc dầu dừa: 2 muỗng Mật ong (tùy khẩu vị) Cách làm: Xay vừng đen thành hỗn hợp nhuyễn mịn. Thêm dầu, mật ong, tiếp tục xay. Cho vào hũ kín, dùng dần trong 1-2 tuần.

Sữa vừng đen

Sữa vừng đen giúp dưỡng huyết, đẹp da, phù hợp cho người già, người ăn chay hoặc người thiếu máu.

Nguyên liệu: Vừng đen rang: 100g Nước lọc: 800ml Mật ong, đường thốt nốt (tùy thích) Cách làm: Xay vừng với nước, lọc bỏ bã. Đun sôi nhẹ, khuấy đều tay. Thêm ngọt, dùng nóng hoặc lạnh./.

