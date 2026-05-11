Triều Tiên kêu gọi tăng sản lượng lúa đảm bảo an ninh lương thực

Ngày 11/5, truyền thông nhà nước Triều Tiên kêu gọi người dân nước này tăng cường nỗ lực cho vụ thu hoạch ngũ cốc năm nay, trong bối cảnh đất nước tiếp tục phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực.



Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, trong bài xã luận, báo Rodong Simnun - tờ báo chính của Đảng Lao động Triều Tiên, đã kêu gọi người dân tập trung toàn lực vào việc cấy lúa và hoàn thành đúng thời hạn để đạt chỉ tiêu sản lượng lúa hằng năm.

Bài báo mô tả việc cấy lúa là một hoạt động kinh doanh trọng điểm để đạt được mục tiêu sản xuất và thực hiện các chỉ thị từ Đại hội Đảng diễn ra hồi tháng 2/2026.



Bài viết tuyên bố nhấn mạnh sản lượng nông nghiệp là trọng tâm trong chương trình nghị sự của Đảng, viện dẫn ưu tiên đã được Nhà lãnh đạo Kim Jong Un nêu rõ rằng nhiệm vụ cấp bách nhất mà Triều Tiên phải đối mặt là giải quyết vấn đề lương thực của người dân bằng cách canh tác đất đai hiệu quả.



Thông thường, Triều Tiên bắt đầu trồng lúa vào giữa tháng 3, và giai đoạn cấy lúa kết thúc vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Nước này thường xuyên huy động binh lính và sinh viên cùng với lao động dân sự trong mùa cấy lúa./.

