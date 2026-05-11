Hàn Quốc xem xét tham gia sáng kiến an ninh hàng hải của Mỹ sau vụ tấn công tàu

Giới phân tích chính trị Hàn Quốc ngày 11/5 đã đưa ra nhận định vụ tấn công nhằm vào tàu chở hàng do Hàn Quốc vận hành tại eo biển Hormuz có thể trở thành yếu tố thúc đẩy việc nước này xem xét tích cực hơn khả năng tham gia các sáng kiến an ninh hàng hải do Mỹ dẫn đầu nhằm bảo vệ tự do hàng hải tại tuyến vận tải chiến lược này.

Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã công bố kết quả điều tra sơ bộ cho thấy tàu chở hàng Namu - tàu mang cờ Panama, do công ty vận tải biển HMM của Hàn Quốc vận hành, đã bị hai vật thể bay không xác định tấn công liên tiếp tại eo biển Hormuz đầu tuần trước.

Vụ tấn công gây ra cháy nổ trên tàu khi phương tiện này đang di chuyển qua eo biển Hormuz. Sau sự cố, tàu được kéo về một cảng ở Dubai để phục vụ công tác điều tra.

Nhóm điều tra gồm 7 quan chức chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành kiểm tra hiện trường trên tàu hôm 9/5. Kết quả cho thấy vụ tấn công tạo ra một lỗ thủng dài khoảng 7 mét trên thân tàu. Không có thương vong trong số 24 thủy thủ đoàn, bao gồm cả 6 công dân Hàn Quốc.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, hiện chưa thể xác định chính xác chủng loại và kích thước của các vật thể gây ra vụ tấn công do còn tồn tại những hạn chế nhất định trong quá trình điều tra. Bộ này cũng nhấn mạnh chưa đưa ra kết luận về bên nào đứng sau vụ việc và sẽ tiếp tục tiến hành các phân tích chuyên sâu.

Giới phân tích Hàn Quốc nhận định những phát hiện mới này có thể khiến Hàn Quốc thay đổi cách tiếp cận đối với Sáng kiến Tự do Hàng hải (MFC) do Mỹ đề xuất. Sáng kiến này hướng tới tăng cường chia sẻ thông tin an ninh tại eo biển Hormuz, đồng thời kết hợp các biện pháp ngoại giao với phối hợp quân sự nhằm bảo đảm an toàn hàng hải.

Các chuyên gia cho rằng vụ việc cũng có thể làm gia tăng sức ép từ phía Mỹ đối với Hàn Quốc trong việc tham gia các nỗ lực quốc tế nhằm duy trì hoạt động lưu thông tại eo biển Hormuz.

Trước đó, ngay sau vụ nổ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran tấn công tàu chở hàng, đồng thời kêu gọi Hàn Quốc tham gia các hoạt động bảo đảm an ninh hàng hải tại khu vực.

Liên quan tới khả năng thay đổi lập trường của Hàn Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Il cho biết chính phủ nước này sẽ xem xét mọi biện pháp khả thi, bao gồm hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự tái diễn.

Quan chức này cũng xác nhận việc tham gia các kế hoạch do Mỹ thúc đẩy, trong đó có Sáng kiến MFC, đang được xem xét kỹ lưỡng.

Theo giới chức Hàn Quốc, trong trường hợp tham gia ngay lập tức, nước này nhiều khả năng sẽ ưu tiên các biện pháp phi quân sự như chia sẻ thông tin tình báo hoặc cử sĩ quan liên lạc, thay vì triển khai trực tiếp lực lượng quân sự tới khu vực xung đột.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này sẽ cân nhắc lập trường trên cơ sở luật pháp quốc tế, an ninh các tuyến hàng hải quốc tế, liên minh Hàn Quốc-Mỹ, tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên cũng như các thủ tục pháp lý trong nước.

Theo nhiều nhà quan sát, nếu quyết định triển khai lực lượng, Hàn Quốc có thể điều động Đơn vị Cheonghae - lực lượng hiện tham gia nhiệm vụ chống cướp biển tại Vịnh Aden ngoài khơi Somalia, tới khu vực eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết việc điều chuyển lực lượng tới khu vực xung đột sẽ cần được Quốc hội phê chuẩn và quá trình này có thể mất nhiều thời gian.

Cùng ngày, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) để thảo luận kết quả điều tra vụ nổ và hỏa hoạn trên tàu do Hàn Quốc vận hành tại eo biển Hormuz.

Theo Văn phòng Tổng thống, cuộc họp có sự tham dự của các quan chức Bộ Đại dương và Thủy sản cùng các cơ quan liên quan./.

Xung đột Trung Đông: Hy vọng mở lại eo biển Hormuz rất mong manh Tính tới thời điểm hiện tại, Mỹ đã ngăn chặn tổng cộng 4 tàu bị cáo buộc tìm cách vi phạm lệnh phong tỏa do nước này áp đặt đối với toàn bộ các cảng của Iran có hiệu lực từ ngày 13/4.