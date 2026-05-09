Xung đột Trung Đông: Hy vọng mở lại eo biển Hormuz rất mong manh

Những căng thẳng giữa Mỹ và Iran liên quan đến eo biển Hormuz đang làm lung lay hy vọng về một thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông và mở lại tuyến đường thủy quan trọng này.

Ngày 8/5, quân đội Mỹ thông báo các lực lượng nước này đã vô hiệu hóa 2 tàu chở dầu treo cờ Iran đang tìm cách tiến vào một cảng Iran nằm trên vịnh Oman bất chấp lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ.

Tính tới thời điểm hiện tại, Mỹ đã ngăn chặn tổng cộng 4 tàu bị cáo buộc tìm cách vi phạm lệnh phong tỏa do nước này áp đặt đối với toàn bộ các cảng của Iran có hiệu lực từ ngày 13/4.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Iran đã bắt đầu điều chỉnh sản lượng khai thác dầu khi xuất khẩu sụt giảm mạnh trong những tuần gần đây, do tác động từ lệnh phong tỏa của Mỹ khiến các tàu chở dầu của Iran gặp khó khăn trong việc tiến ra vùng biển quốc tế. Trong khi đó, các cơ sở lưu trữ trong nước đang dần đầy, buộc Tehran phải điều chỉnh giảm sản lượng, đặc biệt là tại những mỏ dầu đã cũ và khó khôi phục nếu dừng khai thác.

Cũng trong ngày 8/5, ông Ali Khazarian, thành viên Ủy ban an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran, tuyên bố nước này sẽ đáp trả bằng biện pháp quân sự đối với bất kỳ hành động phong tỏa hàng hải nào của Mỹ.

Phía Iran cáo buộc Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi thực hiện những hoạt động quân sự nhằm vào một số khu vực của nước này, khiến Iran đáp trả bằng việc nhằm vào các tàu Mỹ tại khu vực eo biển Hormuz./.

