Giá dầu mỏ thế giới giảm hơn 6% trong tuần qua

Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) và dầu Brent Biển Bắc đều giảm hơn 6% trong tuần qua trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/5 thông báo Ukraine và Nga đã nhất trí thực hiện một lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày bắt đầu từ ngày 9/5.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga từ ngày 9-11/5 sẽ là khởi đầu cho sự chấm dứt cuộc xung đột kéo dài này.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh ông đã trực tiếp đưa ra yêu cầu về lệnh ngừng bắn và đánh giá cao sự đồng thuận từ Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Giá dầu giảm trong phần lớn các phiên giao dịch trong tuần qua. Giá dầu đặc biệt giảm mạnh trong phiên 6/5, trước thông tin Mỹ và Iran sắp đạt thỏa thuận hòa bình. Giá dầu Brent giảm 8,6 USD (7,83%) xuống 101,27 USD/thùng, còn giá dầu WTI cũng giảm 7,19 USD (7,03%) xuống 95,08 USD/thùng. Trong phiên, có thời điểm giá dầu Brent đã xuyên thủng mốc 100 USD/thùng, chạm đáy 96,75 USD/thùng, lần đầu tiên kể từ ngày 22/4.

Giới đầu tư đã phản ứng tích cực trước hàng loạt thông tin báo chí về tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Kênh truyền hình Al Arabiya (Saudi Arabia) đưa tin các bên đã đạt được thỏa thuận nới lỏng lệnh phong tỏa của Mỹ nhằm đổi lấy việc mở cửa dần eo biển Hormuz. Trong khi đó, Kênh 12 của Israel cho biết Iran đã đồng ý chuyển giao kho dự trữ uranium làm giàu cấp độ 60% sang một quốc gia thứ ba.

Nhận định về xu hướng thị trường, nhà phân tích Ole Hvalbye từ công ty nghiên cứu SEB Research cho rằng nếu thỏa thuận được xác nhận, giá dầu Brent sẽ nhanh chóng hạ nhiệt xuống ngưỡng 80-90 USD/thùng. Ngược lại, nếu đàm phán đổ vỡ hoặc chính quyền Tổng thống Trump quay lại các biện pháp không kích, giá dầu sẽ lập tức vọt lên trên mốc 120 USD/thùng.

Đồng quan điểm, chuyên gia chiến lược trưởng Hiroyuki Kikukawa của công ty tài chính và thương mại hàng hóa kỳ hạn Nissan Securities Investment đánh giá quá trình đàm phán hòa bình nhiều khả năng sẽ duy trì động lực ít nhất cho đến thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung vào tuần tới, song triển vọng thị trường sau đó vẫn còn rất khó đoán.

Tuy vậy, giá dầu tăng mạnh trong phiên 4/5 khi nguồn cung bị gián đoạn tại eo biển Hormuz tiếp tục gây lo ngại. Kết thúc phiên, giá dầu Brent tăng 5,8% lên 114,44 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 4,4% lên 106,42 USD/thùng. Hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng trong khoảng hai tháng qua. Đây là tuyến hàng hải then chốt, nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt đường biển toàn cầu, nên bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể nhanh chóng tác động đến nguồn cung và đẩy giá lên cao.

Chốt phiên cuối tuần 8/5, giá dầu thế giới tăng khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang làm lung lay hy vọng về một thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông và mở lại tuyến đường thủy quan trọng này. Giá dầu Brent kỳ hạn ở mức 101,29 USD/thùng, tăng 1,23%, sau khi tăng mạnh tới 3% vào đầu phiên. Trong khi đó, giá dầu WTI kỳ hạn ở mức 95,42 USD/thùng, tăng 0,64%.

Trong diễn biến mới nhất tại Trung Đông, một máy bay chiến đấu của Mỹ đã vô hiệu hóa hai tàu chở dầu treo cờ Iran để thực thi lệnh phong tỏa cảng vào ngày 8/5, dẫn đến các cảnh báo tiến hành hoạt động quân sự đáp trả từ Iran. Vụ việc mới nhất diễn ra sau một đợt leo thang căng thẳng khác đêm trước đó ở eo biển Hormuz.

Trước đó, theo dữ liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố vào 8/5, số lượng việc làm phi nông nghiệp của nước này đã tăng thêm 115.000 vị trí trong tháng 4/2026, nối tiếp đà tăng mạnh trong tháng 3/2026, đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong hai tháng kể từ năm 2024.

Cụ thể, y tế là lĩnh vực đóng góp nhiều nhất trong đà tăng trưởng việc làm và là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng việc làm trong suốt một năm qua. Các lĩnh vực vận tải, kho bãi và thương mại bán lẻ đều ghi nhận mức tăng việc làm cao nhất kể từ năm 2024. Riêng nhóm dịch vụ chuyển phát nhanh và đưa thư đã tạo thêm gần 38.000 việc làm - mức tăng cao nhất kể từ năm 2020.

Trong khi đó, số lượng việc làm trong lĩnh vực sản xuất lại sụt giảm nhẹ. Số lượng việc làm trong các ngành xây dựng, giải trí và dịch vụ lưu trú-ăn uống đều đã tăng trở lại trong tháng thứ hai liên tiếp, sau khi điều kiện thời tiết mùa đông khắc nghiệt có khả năng đã gây gián đoạn hoạt động tuyển dụng vào thời điểm đầu năm.

Các nhà kinh tế đã chỉ ra rằng việc mở rộng xây dựng các trung tâm dữ liệu có thể là động lực thúc đẩy nhu cầu về lao động xây dựng trong năm 2026, ngay cả khi hoạt động xây dựng nhà ở vẫn tiếp tục bị kìm hãm bởi mức lãi suất cao.

Nhà kinh tế Nicole Bachaud tại ZipRecruiter nhận định trong năm 2025, sự tăng trưởng trong lĩnh vực y tế đã lấn át sự sụt giảm tại các mảng khác của thị trường lao động. Thị trường lao động hiện đang bắt đầu trở nên cân bằng hơn khi các nhà tuyển dụng trên khắp những ngành nghề tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể.

Báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy một thị trường lao động có thể đang lấy lại đà tăng trưởng sau giai đoạn tăng trưởng việc làm gần như bằng không vào năm 2025. Báo cáo cũng chỉ ra rằng hoạt động tuyển dụng đã tăng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng thời củng cố thêm các số liệu khác cho thấy hoạt động cắt giảm nhân sự vẫn đang ở mức thấp.

Theo ông Olu Sonola, Trưởng bộ phận Kinh tế Mỹ tại Fitch Ratings, sau gần một năm tuyển dụng đầy biến động, việc chứng kiến số lượng việc làm tăng thêm hơn 100.000 vị trí trong hai tháng liên tiếp thực sự là một tin tốt. Thị trường lao động tuy chưa bùng nổ, nhưng đang chứng tỏ khả năng chống chịu tốt hơn nhiều so với những lo ngại trước đó.

Các số liệu này tạo thêm dư địa cho các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì mức lãi suất không đổi trong tương lai gần, trong bối cảnh họ đang tập trung ứng phó với những rủi ro lạm phát mới nảy sinh từ cuộc xung đột với Iran.

Tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã phát biểu rằng thị trường việc làm đang bộc lộ "ngày càng nhiều dấu hiệu của sự ổn định.''

Tuy nhiên, niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đang ở mức thấp kỷ lục theo một cuộc khảo sát của Đại học Michigan, khi người dân nước này lo ngại về giá cả cao và hậu quả của cuộc xung đột tại Trung Đông.

Một câu hỏi then chốt trong giai đoạn tới là liệu cuộc xung đột với Iran - vốn đã đẩy lạm phát lên cao và khiến chỉ số niềm tin người tiêu dùng rơi xuống mức thấp kỷ lục, có bắt đầu gây áp lực tiêu cực lên hoạt động tuyển dụng hay không. Các chính sách cắt giảm thuế hiện đang tạo đà thuận lợi cho chi tiêu tiêu dùng và đầu tư kinh doanh; tuy nhiên, sự sụt giảm trong nhu cầu hộ gia đình hoặc đà tăng bền vững của chi phí đầu vào có thể buộc các doanh nghiệp phải điều chỉnh lại chiến lược bằng cách cắt giảm giờ làm hoặc cắt giảm nhân sự.

Ông Bret Kenwell, nhà phân tích đầu tư của công ty môi giới tài sản eToro tại Mỹ, cho rằng nếu thị trường lao động và nền kinh tế Mỹ nói chung tiếp tục duy trì ổn định khi giá năng lượng tăng cao làm gia tăng lạm phát, Fed sẽ có ít lý do hơn để cắt giảm lãi suất./.

