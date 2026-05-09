Chính phủ Mỹ kháng cáo phán quyết của tòa án về mức thuế quan toàn cầu 10%

Phán quyết mới nhất đánh dấu một thất bại pháp lý khác đối với chính quyền và chương trình nghị sự kinh tế của ông Trump, nhưng chỉ áp dụng cho bang Washington và hai công ty.

Lê Minh
Quang cảnh cảng hàng hóa tại Bayonne, New Jersey, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chính phủ của Tổng thống Donald Trump ngày 8/5 đã kháng cáo phán quyết của tòa án bác bỏ mức thuế quan toàn cầu 10% được áp đặt hồi đầu năm nay.

Việc kháng cáo diễn ra một ngày sau khi một hội đồng thẩm phán liên bang tại Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ, trong phán quyết với tỷ lệ 2-1, nhận thấy rằng việc chính quyền sử dụng Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 để áp đặt thuế quan không đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

Vào tháng 2/2026, ông Trump tuyên bố áp thuế toàn diện ngay sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ các loại thuế đối ứng mà ông áp đặt lên hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ, cũng như những loại thuế liên quan đến fentanyl mà ông áp dụng đối với hàng hóa từ Trung Quốc, Canada và Mexico.

Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết chính quyền đang xem xét các lựa chọn pháp lý và vẫn tin tưởng vào việc cuối cùng sẽ thắng kiện.

Theo Đạo luật Thương mại năm 1974, thuế quan mới chỉ có hiệu lực trong 150 ngày, trừ phi Quốc hội thông qua việc gia hạn. Biện pháp này nhằm mục đích tạm thời thay thế các loại thuế cụ thể theo từng quốc gia.

Phán quyết mới nhất đánh dấu một thất bại pháp lý khác đối với chính quyền và chương trình nghị sự kinh tế của ông Trump, nhưng chỉ áp dụng cho bang Washington và hai công ty trong số các nguyên đơn của vụ kiện được đệ trình vào tháng 3/2026.

Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ cho biết các nguyên đơn khác thiếu tư cách khởi kiện. Trong vụ kiện, các doanh nghiệp nhỏ và 24 tiểu bang cho rằng cách giải thích đạo luật của ông Trump là sai sót, nhầm lẫn giữa "cán cân thanh toán" với "cán cân thương mại"./.

(TTXVN/Vietnam+)
