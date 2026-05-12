Shell lên kế hoạch bán mạng lưới trạm xăng tại Pháp

Tập đoàn dầu khí Shell của Anh-Hà Lan đang chuẩn bị bán toàn bộ mạng lưới trạm xăng trên cao tốc tại Pháp, động thái được xem là bước đi mới trong chiến lược thu hẹp hoạt động của tập đoàn này tại thị trường Pháp và tái tập trung vào các lĩnh vực dầu khí truyền thống.

Theo nhiều nguồn tin nội bộ, kế hoạch chuyển nhượng liên quan tới khoảng 60 trạm xăng trên các tuyến đường cao tốc cùng khoảng 40 nhân viên của Shell tại Pháp.

Thông tin đã được ban lãnh đạo thông báo với người lao động, các đối tác cung ứng và các công ty quản lý đường cao tốc, dù Shell chưa công bố chính thức ra công chúng.

Hiện Shell không trực tiếp sở hữu các trạm xăng này mà vận hành thông qua các hợp đồng dài hạn ký với các tập đoàn quản lý hạ tầng đường cao tốc như Vinci Autoroutes, Cofiroute hay ASF.

Các trạm do các đơn vị quản lý độc lập điều hành, trong khi Shell phụ trách cung cấp nhiên liệu, hàng hóa cho cửa hàng tiện lợi, dịch vụ hậu cần, bảo trì kỹ thuật và hệ thống cung ứng.

Trong cuộc họp với đại diện người lao động ngày 27/3, lãnh đạo phụ trách hoạt động kinh doanh trạm xăng của Shell cùng Chủ tịch Shell France cho biết tập đoàn đã bắt đầu tìm kiếm đối tác có thể mua lại mạng lưới trạm xăng này tại Pháp.

Theo kế hoạch được thông báo với công đoàn ngày 15/4, Shell muốn xác định được đối tác mua lại trong quý 3 năm nay, tức vào khoảng cuối mùa Hè hoặc đầu mùa Thu, trước khi hoàn tất thương vụ vào đầu năm 2027.

Trước diễn biến trên, đại diện người lao động dự kiến kích hoạt “quyền cảnh báo kinh tế” trong cuộc họp mới diễn ra ngày 12/5 nhằm thuê chuyên gia độc lập đánh giá tác động tài chính và rủi ro từ việc chuyển nhượng đối với người lao động.

Cho tới nay, danh tính bên mua tiềm năng vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, nhiều đồn đoán đã xuất hiện tại trụ sở Shell ở khu La Défense, ngoại ô Paris. Điều đáng chú ý là hoạt động kinh doanh trạm xăng lại được xem là một trong những mảng sinh lời cao nhất của Shell tại Pháp. Theo một nguồn tin thân cận, hệ thống này đã tạo ra khoảng 108,5 triệu euro (tương đương khoảng 122 triệu USD) lợi nhuận hoạt động trong năm 2025.

Không giống trước đây, phần lớn lợi nhuận hiện nay của các trạm xăng không đến từ bán nhiên liệu mà chủ yếu từ các cửa hàng tiện lợi, đồ ăn nhanh, cà phê, bánh kẹo và các dịch vụ đi kèm dành cho người đi đường.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng thương vụ này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho bên mua. Các hợp đồng khai thác trạm xăng trên cao tốc tại Pháp chỉ có thời hạn từ 5-15 năm và thường xuyên phải đấu thầu lại. Theo ước tính, tới năm 2028 có thể sẽ có tới 40% số trạm hiện thuộc mạng lưới Shell đổi chủ thông qua các đợt đấu thầu mới.

Kế hoạch bán mạng lưới trạm xăng được công bố trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Pháp đang tăng trở lại do căng thẳng tại Trung Đông, khiến các tập đoàn dầu khí tiếp tục trở thành mục tiêu chỉ trích vì lợi nhuận cao.

Trước áp lực dư luận, TotalEnergies gần đây phải tung ra nhiều chương trình giảm giá xăng dầu để xoa dịu người tiêu dùng, trong khi các hệ thống siêu thị - hiện là nhà phân phối nhiên liệu lớn nhất tại Pháp - cáo buộc các tập đoàn dầu khí cạnh tranh không công bằng.

Nhiều nhân viên Shell lo ngại việc bán hệ thống trạm xăng chỉ là dấu hiệu cho thấy tập đoàn đang từng bước rút khỏi thị trường Pháp. Trong vài năm gần đây, Shell đã liên tục cắt giảm hoạt động tại nước này.

Tập đoàn thu hẹp mạnh mạng lưới trạm sạc xe điện, chỉ giữ lại các điểm sạc trên cao tốc; đóng cửa 2 kho nhựa đường; rút khỏi dự án nhiên liệu hàng không bền vững triển khai cùng Engie tại thành phố Le Havre, vùng Normandy, miền Bắc nước Pháp; đồng thời dừng nhiều dự án liên quan tới hydrogen xanh và năng lượng tái tạo.

Các quyết định này phù hợp với chiến lược toàn cầu mới của Shell dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc Wael Sawan. Kể từ khi lên nắm quyền, ông Sawan đã chủ trương giảm đầu tư vào năng lượng tái tạo để ưu tiên các lĩnh vực dầu khí truyền thống có khả năng sinh lời cao hơn./.

